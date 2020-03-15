BAŞGAD'dan Albay Çakmak'a plaket - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAŞGAD'dan Albay Çakmak'a plaket - Son Dakika

BAŞGAD'dan Albay Çakmak'a plaket

6 saat önce

Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (BAŞGAD) Başkanı Şeyhmus Özcan, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak'a şehit yakınları ve gazilere gösterdiği alaka nedeni ile plaket verdi.

BAŞGAD'dan Albay Çakmak'a plaket, System.String[]

Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (BAŞGAD) Başkanı Şeyhmus Özcan, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak'a şehit yakınları ve gazilere gösterdiği alaka nedeni ile plaket verdi.


BAŞGAD Başkanı Özcan, beraberindeki üyeleri ile birlikte Batman İl Jandarma Komutanı Çakmak'ı makamında ziyaret etti. Başkan Özcan, Albay Çakmak'a şehit yakınları ve gazilere gösterdiği ilgi alakadan dolayı plaket verdi. Albay Çakmak da ziyaretten dolayı Başkan Özcan ve dernek üyelerine teşekkür etti. - BATMAN

Jandarma, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:44 Kaynak: İHA
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