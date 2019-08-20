BAŞGAD'dan Beşiri İlçe Kaymakamına plaket
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Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (BAŞGAD) Başkanı Şeyhmus Özcan ve Başkan Yardımcısı Burhan Ablay Beşiri İlçe Kaymakamı Mustafa Maslak'ı makamında ziyaret edip yaptığı hizmetlerden dolayı plaket takdim etti.
Batman Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:19 Kaynak: İHA
Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (BAŞGAD) Başkanı Şeyhmus Özcan ve Başkan Yardımcısı Burhan Ablay Beşiri
İlçe Kaymakamı Mustafa Maslak
'ı makamında ziyaret edip yaptığı hizmetlerden dolayı plaket takdim etti.
BAŞGAD heyeti Beşiri İlçe Kaymakamı Mustafa Maslak'ı makamda ziyaret ederek şehit ve gazi yakınlarına karşı olan samimiyet ve görev süresince yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verdi. BASGAD Başkanı Şeyhmus Özcan, ziyarette yaptığı açıklamada "2019 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile görev süresini tamamlayan Beşiri İlçe Kaymakamı Erzurum- Aziziye
Kaymakamlığına atandı. Tayini çıkan kaymakamımıza yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulunduk" dedi. - BATMAN
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