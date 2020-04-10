BAŞGAD'dan Kıraç'a 10 Nisan Polis Günü ziyareti - Son Dakika

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BAŞGAD'dan Kıraç'a 10 Nisan Polis Günü ziyareti
6 saat önce
Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (BAŞGAD) Başkanı Şeyhmus Özcan ile beraberindekiler Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç'ı makamında ziyaret etti.
Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (BAŞGAD) Başkanı Şeyhmus Özcan ile beraberindekiler Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç'ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette BAŞGAD Başkanı Özcan, halkın can ve mal güvenliğini koruyan, huzur ve asayişini sağlayan emniyet teşkilatına teşekkür ederek Kıraç'ın Polis Haftasını kutladı.
Kıraç da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Özcan ve beraberindekilere teşekkür etti. - BATMAN
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 03:51 Kaynak: İHA
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