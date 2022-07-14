LANGAO, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Langao ilçesinde bulunan Bashan Dağı bulutlarla kaplı manzaralar sunuyor. Xinhua Haber Ajansı'nın havadan fotoğraflarıyla siz de bulutlar arasında bir yolculuğa çıkabilirsiniz.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Toros Dağları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bashan Dağı'nda Bulutların Arasında Bir Yolculuğa Çıkın - Son Dakika

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