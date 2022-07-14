Bashan Dağı'nda Bulutların Arasında Bir Yolculuğa Çıkın - Son Dakika
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Bashan Dağı'nda Bulutların Arasında Bir Yolculuğa Çıkın

14.07.2022 20:00
Bashan Dağı'nda Bulutların Arasında Bir Yolculuğa Çıkın

LANGAO, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Langao ilçesinde bulunan Bashan Dağı bulutlarla kaplı manzaralar sunuyor.

LANGAO, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Langao ilçesinde bulunan Bashan Dağı bulutlarla kaplı manzaralar sunuyor. Xinhua Haber Ajansı'nın havadan fotoğraflarıyla siz de bulutlar arasında bir yolculuğa çıkabilirsiniz.

Bashan Dağı'nda Bulutların Arasında Bir Yolculuğa Çıkın

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Langao ilçesinde bulunan Bashan Dağı'ndaki çayır manzarasını gösteren hava fotoğrafı, 13 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Tao Ming/Xinhua)

Bashan Dağı'nda Bulutların Arasında Bir Yolculuğa Çıkın

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Langao ilçesinde bulunan Bashan Dağı'ndaki çayır manzarasını gösteren hava fotoğrafı, 13 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Tao Ming/Xinhua)

Bashan Dağı'nda Bulutların Arasında Bir Yolculuğa Çıkın

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Langao ilçesinde bulunan Bashan Dağı'ndaki çayır manzarasını gösteren hava fotoğrafı, 13 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Tao Ming/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Toros Dağları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bashan Dağı'nda Bulutların Arasında Bir Yolculuğa Çıkın - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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