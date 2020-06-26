Başhekim Altıntop'tan, Başkan Akay'a şilt takdim etti - Son Dakika

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İsmail Altıntop, İdari ve Mali İşler Müdürü Adem Şengül ile Dr. Mehmet Karakaya, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı makamında ziyaret etti.



Başhekim Altıntop, Başkan Akay ve Kayseri Şeker ailesinin, Pandemi sürecinde aldıkları kararlı tedbirler ile Devletin ve Sağlık Sektörünün yanında olduklarının bir göstergesi olarak, Kayseri Şeker tarafından üretilen maskelerin halka ve sağlık çalışanlarına dağıtımındaki emeklerinden dolayı Başkan Akay'a teşekkürlerin iletip, bir de şilt takdim etti.



Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Biz Kayseri Şeker Ailesi olarak dünyayı ve aynı zamanda Ülkemizi de etkisi altına alan bu Pandemi sürecinde, elimizdeki imkanları kullanarak gerek maske gerekse dezenfektan gibi önemli ihtiyaçları kısmen de olsa karşılamış olmaktan dolayı mutluyuz. Biz sadece olumsuzlukların yaşandığı bir süreçte değil, daima tüm imkanlarımız ile Devletimizin, milletimizin ve sağlık sektörümüzün yanındayız" dedi. - KAYSERİ