Başhekim Aydın'dan Kovid-19 ile mücadelede aşı çağrısı - Son Dakika

Gölbaşı Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Mehmet Emin Aydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede 50 yaş ve üzerindekilere 3. doz aşı uygulanmasına başladıklarını duyurdu.

Aydın, Kovid-19 ile mücadelede aşının önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarımız ve 50 yaş üstü vatandaşlarımız 3. doz aşılarını olmak için hastanemize, aile sağlığı merkezlerine, aşı standına randevulu veya randevusuz bir şekilde başvurabilirler. Bilim kurulunun güncellediği kararlar doğrultusunda, koronavirüs hastalığını geçirmiş kişiler hastalığın üzerinden 3 ay geçtikten sonra aşılarını olabilir. Biontech aşısı ile ilk doz aşısı yapılmış vatandaşlarımız da 4 hafta sonra ikinci doz aşılarını olabilirler. Eski günlerimize geri dönebilmek ve salgından kurtulmak için elimizdeki en önemli silah aşıdır. Aşı sırası gelmiş tüm vatandaşlarımızı aşılarını olmaya davet ediyorum."