Son Dakika Haberleri: Başhekim Balbay, Soruları Dinledi

Başhekim Balbay, Soruları Dinledi

1 saat önce

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından başlatılan "Açık Kapı" uygulaması, Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde saydam yönetim anlayışı ve kurumsal kültürün gelişimine hizmet etmeye devam ediyor.

Başhekim Balbay, Soruları Dinledi, System.String[]
Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından başlatılan "Açık Kapı" uygulaması, Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde saydam yönetim anlayışı ve kurumsal kültürün gelişimine hizmet etmeye devam ediyor.

Mart ayı Açık Kapı Gününde Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, çalışan ve vatandaşları makamında ağırlayarak şikayet, görüş ve önerini dinledi. Hastane yönetiminin tüm paydaşlarıyla uyum içerisinde çalışmasının, kurumun gelişimine hizmet ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Balbay, katılımcı esaslı yönetim modelinin bir gereği olarak başlatılan Açık Kapı uygulamasının mevcut ve geleceği dönük hedeflere katkı sağladığını dile getirdi.

Bu çerçevede Düzce'nin önemli kurumlarından biri olan Düzce Üniversitesi Hastanesi'ni daha yukarılara taşımak istediklerini dile getiren Balbay, ilerleyen süreçlerde değer üretecek ve Düzce Üniversitesi Hastanesi'nin gelişimine katkı sağlayacak her türlü fikre ve öneriye kapılarının ardına kadar açık olduğunu bir kez daha yineledi.

Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde Açık Kapı günleri her ayın ilk Cuma günü gerçekleştiriliyor. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:57 Kaynak: İHA

Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi, Düzce, Güncel
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