Başhekim Bedir: "Yeni umutlar, yeni hayaller ve yeni heyecanlarla 2021'e 'merhaba' diyoruz" - Son Dakika

Dünyam Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Bedir, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yeni umutlar, yeni hayaller ve yeni heyecanlarla 2021'e 'merhaba' dediklerini ifade eden Dr. Bedir mesajında; "Günler günleri, aylar ayları kovalarken onlardan daha çabuk daha geçen yıllardan birini daha geride bıraktık. Depremler, yangınlar, terör saldırıları ve savaşlarla dolu bir yıl. Ekonomik ve sosyal krizlerin her gün konuşulduğu, kadın ve çocuk mağdurlu, şiddet ve cinayet haberleriyle geçen 365 gün. ve bunlara ilave olarak tüm dünyayı saran yüzyılın sağlık problemi koronavirüs pandemisi; uzak, yakın kaybettiklerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımız, hastalarımız. Kısaca iyi anabileceğimiz lokal konular olsa da genelde üzgün ve sıkıntılı geçirdiğimiz 2020 yılını artık tamamladık. Yeni umutlar, yeni hayaller ve yeni heyecanlarla 2021'e 'merhaba' diyoruz. Yeni yılda geçtiğimiz yıl yaşadığımız bütün olumsuzlukların ortadan kaybolmasını temenni ediyorum. 20 yılı aşkın süre boyunca insanlarımızın sağlığı için gayret eden yol arkadaşlarımızı, özellikle pandemi süresince vermiş oldukları insan üstü gayretlerinden dolayı can gönülden kutluyorum. Bu vesile ile tüm hemşehrilerimizin ve Dünyam Hastanesi mensuplarının yeni yılını tebrik ediyor, aile ve yakınları ile birlikte daha nice sağlıklı ve mutlu seneler diliyorum" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ