Başhekim Birol Binbir'den KKKA uyarısı

Ladik Devlet Hastanesi Başhekimi Birol Binbir, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) konusunda uyarılarda bulundu.

Ladik Devlet Hastanesi Başhekimi Birol Binbir, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) konusunda uyarılarda bulundu.

Binbir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KKKA'nın genellikle nisan-ekim aylarında görüldüğünü söyledi.

Ladik ilçesinin de kene ile bulaşan KKKA yönünden riskli bölgeler arasında bulunduğunu belirten Binbir, "Geçmiş yıllarda ilçede kene ısırmasından kaynaklanan KKKA teşhisiyle ölüm vakaları meydana geldi. Kene tutunmasından korunmak için arazideki giyimlere dikkat edilmeli, ayrıca araziden eve dönüşlerde de muhakkak vücutta kontrol yapılmalı." dedi.

Vücuda yapışan kenelerin kesinlikle öldürülmeden, ezilmeden ve kenenin ağız kısmı koparılmadan pens veya keskin uçlu cımbızla düz olarak, döndürmeden yavaşça çekilip alınması gerektiğini vurgulayan Binbir, ısırılan yerin bol sabunlu suyla yıkanıp, alkolle temizlenmesinin önem taşıdığını anlattı.

Keneye çıplak elle kesinlikle dokunulmaması gerektiğine işaret eden Binbir, şunları kaydetti:

"Eğer elle tutulacaksa eldiven giyilmeli veya naylon bir poşet yardımıyla keneler toplanmalıdır. Vücuttaki kenelerin üzerine herhangi bir kimyasal madde dökülmemeli, sigara veya ateş kullanarak kenelerin uzaklaştırılmak istenilmesinden kaçınılmalıdır. Çünkü bu maddeler kenenin kusmasına sebebiyet vereceğinden hastalık bulaştırma riskini artırmaktadır. Aksi halde zaman kaybına sebebiyet vermeden en yakın sağlık kuruluşuna gidilmelidir."

Binbir, özellikle kasaplar, mezbaha çalışanları, piknikçiler, araziye çıkanlar ve hayvancılıkla uğraşanların tedbir alması gerektiğine dikkati çekerek, "Kene ısırık ve yapışması nedeniyle Ladik Devlet Hastanesine başvuruların oluyor. Biz de zaman zaman kene ve KKKA ile ilgili vatandaşlara bilgi veriyoruz." ifadesini kullandı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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