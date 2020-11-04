Başhekim Çebi, "Diş hekimleri günlük 7-8 hastaya bakabilmektedir" - Son Dakika

Başhekim Çebi, "Diş hekimleri günlük 7-8 hastaya bakabilmektedir"

04.11.2020 14:21
Başhekim Çebi,

Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Ahmet Taylan Çebi, ağız ve diş sağlığı hizmetleri hakkında yaptığı bilgilendirmede, korona virüs nedeniyle bir diş hekiminin günlük 7-8 hastaya bakabildiğini ifade etti.

Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Ahmet Taylan Çebi, ağız ve diş sağlığı hizmetleri hakkında yaptığı bilgilendirmede, korona virüs nedeniyle bir diş hekiminin günlük 7-8 hastaya bakabildiğini ifade etti.

Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Ahmet Taylan Çebi, ağız ve diş sağlığı hizmetleri hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye'de son günlerde hızlı bir şekilde tırmanış gösteren korona virüs nedeniyle Karabük'te vakalarda artış bulunduğunu belirten Doç.Dr. Ahmet Taylan Çebi, "Bilindiği üzere Covid-19 virüsü primer olarak solunum yolları ile bulaşan bir virüstür. Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan meslek dalları; başta diş hekimleri olmak üzere, ağız ve diş sağlığı hemşireleri, diş protez teknisyenleri, klinik yardımcıları, veri elemanları ve tüm temizlik personelleri yüksek bulaş riski altındadır. Bu risk dünyada yapılan akademik çalışmalarla da bilimsel olarak kanıtlanmış ve Covid-19 pandemisi süresince en riskli meslek grubu olarak diş hekimleri gösterilmiştir" dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Covid-19 pandemisinde 'Ağız ve Diş Sağlığı Faaliyetleri Rehberi' oluşturulduğunu ve yeni çalışma standartları belirtildiğini kaydeden Çebi, "Bu standartlar içerisinde, bir klinik odasında yalnızca bir diş hekiminin çalışması, bir diş hekiminin sadece saatte bir hasta alabileceği, bu bir saat tedavi süreci içerisinde maksimum 40-45 dakikası tedavi hizmetlerine ayrılacağı 15-20 dakikası ise havalandırma ve sterilizasyon işlemlerine ayrılacağı, hastaların bu pandemi sürecinde bakanlığımızın randevu sistemi olan MHRS üzerinden takip ve tedavilerinin yapılacağı ve benzeri birçok standart, kriter ve uygulama getirilmiştir. Ayrıca Sağlık Bakanlığımızın belirlediği rehber içerisinde tanımlanan tedavi hizmetlerinin idamesi devam etmekte olup, estetik, kozmetik ve elektif tedavi hizmetleri ertelenebilir tedavi prosedürleri içerisinde yer aldığı için öncelikli tedavi hizmeti olarak görülmemektedir. Pandemi öncesi dönemde Ağız ve Diş Sağlığı hizmeti sunan hastanelerde ve merkezlerde MHRS sistemi üzerinden bir diş hekimi günde 20-30 hasta bakarken şuan maksimum 7-8 hasta bakabilmektedir" ifadelerini kullandı.

"Hasta tedavi kapasitelerinde yüzde 30-40 azalma meydana gelmektedir"

Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan diş hekimlerinin yarısının Covid-19 pandemisi aktif mücadele grubu olan filyasyon ekiplerinde yer aldığını dile getiren Çebi, "Karabük'ümüzün Covid pozitif vakalarının ve temaslı vakalarının tarama ve tespitlerinde gece gündüz cansiperane şekilde çalışmaktadırlar. Bu tip çalışma şekilleri ile Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastane'mizde aktif olarak çalışan diş hekimi sayımızda yarı yarıya bir azalma ve ayrıca hasta tedavi kapasitelerinde yüzde 30-40 azalma meydana gelmektedir. Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanemiz şu an hizmet kapasitesi ve hizmet kalitesi olarak Türkiye'deki çoğu ilde bulunan ağız diş sağlığı hizmeti veren kurumlardan daha aktif çalışmaktadır. Çoğu illerimizde ağız diş sağlığı hizmeti veren kurumlarda çalışan diş hekimlerinin tamamına yakını filyasyon da görev almakta ve hastaneler sadece nöbet sistemi ile çalışmaktadır. Bizim ilimizde ise kurumumuzda bulunan diş hekimlerimiz hem filyasyon da aktif görev almakta hem hastane hizmetlerini maksimum seviyede yürütmekte hem de 24 saat nöbet sistemi ile kesintisiz hizmeti halkımıza sunmaktadır. Ayrıca her gün iki ayrı diş hekiminin çalıştığı acil poliklinik hizmetlerimiz aktif olarak devam etmektedir. MHRS sisteminden randevu alamayan vatandaşlarımız acil poliklinik hizmetlerinden faydalanabilmektedirler. Ayrıca 09.11.2020 tarihinden itibaren kendi alanlarında uzman ve seçkin öğretim üyelerimizde hasta tedavi hizmetlerine katılmaktadırlar" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK

Başhekim Çebi, Diş hekimleri günlük 7-8 hastaya bakabilmektedir

Araştırma Hastanesi, Koronavirüs, araştırma, Karabük, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başhekim Çebi, 'Diş hekimleri günlük 7-8 hastaya bakabilmektedir' - Son Dakika


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