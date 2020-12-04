Başhekim'den ERDEMİR'e teşekkür - Son Dakika

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Başhekimi Prof.Dr.Şenay Özdolap Çoban, hastaneye yüksek akımlı oksijen cihazı bağışında bulunan ERDEMİR'e teşekkür etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Başhekimi Prof.Dr.Şenay Özdolap Çoban, Üniversite hastanesine yüksek akımlı oksijen cihazı bağışında bulunan ERDEMİR'e yazılı açıklama yaparak teşekkür etti. Yüksek akımlı oksijen cihazlarının yoğun bakımda yatan (COVID-19) hastalarındaki solunum yetmezliğinin tedavisinde önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Şenay Özdolap Çoban, "Tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüsü salgını dünyada ve ülkemizde yardımlaşmanın önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Salgınla mücadele verilen bu zorlu süreçte hastanelere yapılan bağışlar da ülkemizdeki yardımlaşma kültürünün en anlamlı örneklerini temsil ediyor. Kurulduğu günden bugüne ülkemizin sanayileşmesinde önemli bir rol üstlenen ERDEMİR'e yaşadığımız salgın sürecinde sergilediği toplumsal duyarlılık için teşekkür ediyorum" dedi. - ZONGULDAK