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Başhekim'den Güder'e ziyaret

7 dakika önce

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile bir araya geldi.

Başhekim'den Güder'e ziyaret, System.String[]
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile bir araya geldi. Başkan Güder, Başhekim Prof. Dr. Aktürk'ün zor bir göreve talip olduğunu belirterek, "Sizler de, bizler de, sabırla bu millete hizmet etme adına gayret sarf edeceğiz" dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e yaptığı ziyarette konuşan Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, Başkan Güder'in Malatya'ya çok güzel hizmetler yapacağına inandığını belirterek, "Şehrimize çok güzel hizmetler yapacağından kuşkumuz yok. Rabbim muvaffakiyetler, başarılar versin. İnşallah kendilerini daha iyi hizmette, şehri daha iyi noktalara, daha yaşanılabilir yerlere getireceğine kanaatimiz tamdır" şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de, belediyelerde olduğu gibi sağlık sektörünün de zor bir sektör olduğunu belirterek, "Kendileri, belediyelerde olduğu gibi zor göreve talip olmuşlar. Hakikaten sağlık sektörü, sıkıntılı bir sektör. Belki sevabı bol, ama sıkıntısı da bol, belediyelerde aynı şekilde. Umut ediyoruz ki bu gelmiş olduğu görevde, Malatya'da Eğitim Araştırma Hastanemizde başarılarını devam ettirir. Adıyaman'da güzel icraatlara imza attığını duyduk. İnşallah Malatyamızda da güzel icraatlara imza atar. Hakikaten sağlık sektörü sıkıntılı bir sektör. İnsan memnuniyeti çok kolay olmasa gerek. O yönü ile sizlerde, bizlerde sabırla bu millete hizmet etme adına gayret sarf edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA
Osman Güder, Battalgazi, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:54 Kaynak: İHA
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