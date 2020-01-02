Başhekim Derin Nazilli'ye veda etti - Son Dakika

Nazilli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) Başhekimi Dt. Zafer Zinnur Derin Aydın ADSM başhekimliğine atanması sebebiyle Nazilli'ye veda etti.



Nazilli ADSM'deki personeli tek tek ziyaret ederek vedalaşan Dt. Zafer Zinnur Derin, "Sizleri tanımaktan onur duydum, sizleri unutmayacağım" dedi. Nazilli ADSM Başhekimliği ve Aydın ADSM Başhekim Vekili görevlerini 1 buçuk yıl süresince birlikte yürüttüğünü kaydeden Başhekim Derin, "Bu sırada Aydın ADSM yeni hizmet binamızın yapım işlerini de takip ederek, geçtiğimiz aylarda taşınmasını tamamladık. Nazilli'de 2 yıl süresince birlikte çalıştığımız arkadaşlarım başta olmak üzere, bu güzel şehrin tüm güzelliklerini, samimiyetle paylaştığım herkese teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN