Son Dakika Haberleri: Başhekim Direk, Görevine Başladı

Başhekim Direk, Görevine Başladı

2 saat önce

Tarsus Devlet Hastanesi başhekimliğine atanan Opr. Dr. Sadık Emre Direk, görevine başladı.

Başhekim Direk, Görevine Başladı, System.String[]
Tarsus Devlet Hastanesi başhekimliğine atanan Opr. Dr. Sadık Emre Direk, görevine başladı.


Direk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tarsus halkına sağlık alanındaki en iyi hizmeti sunmaya gayret edeceklerini belirterek,"Mesai arkadaşlarımla birlikte imkanlar kapsamında Tarsus'a sağlık hizmetlerinde güzel işler yapmak istiyoruz." dedi.

Direk, ilçe halkına hızlı şekilde sağlık hizmeti vermeye çalışacaklarını da sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:52 Kaynak: AA

Tarsus Devlet Hastanesi, Tarsus, Güncel
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