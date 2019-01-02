Başhekim Dizdarlı: Aydın Denktaş'ın Hayati Tehlikesi Sürüyor
1 saat önce
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı, Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Raif Ruaf Denktaş'ın 86 yaşındaki eşi Aydın Denktaş'ın hayati tehlikesinin devam ettiğini söyledi.
KUZEY Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti (KKTC
) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi
Başhekimi Bülent Dizdarlı, Kurucu Cumhurbaşkanı
merhum Raif Ruaf Denktaş'ın 86 yaşındaki eşi Aydın
Denktaş'ın hayati tehlikesinin devam ettiğini söyledi. Aydın Denktaş dün akşam solunum yetmezliği nedeniyle acil servise kaldırıldı. DHA
'ya açıklamalar yapan Dizdarlı, "Aydın Hanım'ın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Düne göre iyi olmakla birlikte durumu ciddyetini koruyor. Hayati tehlikesi sürüyor" dedi.
Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş
, 13 Ocak'ta 7'ncı ölüm yıldönümünde, düzenlenecek törenlerle anılacak. - Karahasan
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:45 Kaynak: DHA
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