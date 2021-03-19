Başhekim Doç. Dr. Çelik: "Bölgede çocuklarda kalp ve damar hastalıkları sık görülüyor" - Son Dakika

Başhekim Doç. Dr. Çelik: "Bölgede çocuklarda kalp ve damar hastalıkları sık görülüyor"

19.03.2021 13:37
Başhekim Doç. Dr. Çelik:

Başhekim Doç. Dr. Çelik: "Bölgede çocuklarda kalp ve damar hastalıkları sık görülüyor" Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr.

Başhekim Doç. Dr. Çelik: "Bölgede çocuklarda kalp ve damar hastalıkları sık görülüyor"

VAN - Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, akraba evliliğinin kalıtsal hastalıkların artmasına neden olduğunu belirterek, "Bölgede çocuklarda kalp ve damar hastalıkları sık görülüyor" dedi.

Sağlık Bakanlığının sağlıkta kaliteyi artırma programları kapsamında Van İl Sağlık Müdürlüğü koordinatörlüğünde Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde birçok merkez kuruldu. Daha önce obezite, el cerrahisi, kardiyoloji, yanık ve kronik yara merkezlerinin kurulduğu hastanede, çocuk kardiyoloji merkezi de yoğun bir mesai harcıyor. Ayda yaklaşık 20 çocuğa anjiyo yapılan merkezde, şu ana kadar yüzlerce çocuk anjiyo yöntemiyle sağlığına kavuşarak şifayla taburcu oldu.

"Çok ileri düzeyde teknoloji ve beceri isteyen işlerdir"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, çocuk kardiyoloji merkezinde 3 kardiyoloji ve bir çocuk kardiyovasküler cerrahi uzmanıyla hizmet verdiklerini belirtti. Başhekim Çelik, "Hastanemizde obezite merkezinden başlayarak; el cerrahisi, kardiyoloji, yanık ve kronik yara merkezleri kurduk. Bunlardan en önemlilerden biri de çocuk kardiyoloji merkezidir. Çocuk kardiyoloji merkezimizde toplamda 3 kardiyoloji uzmanımız, çocuk kardiyovasküler cerrahi uzmanımız çalışmaktadır. Merkezimizde ayda yaklaşık 20 çocukta anjiyo yapılmaktadır. Bu anjiyolar özellikle de bebeklere yapılmaktadır. Bunlar çok ileri düzeyde teknoloji ve beceri isteyen işlerdir" dedi.

Bölgede akraba evliliğinin fazla olduğuna dikkat çeken Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akraba evliliği, aileden geçen kalıtsal hastalıkların artmasına neden oluyor. Bunların en önemlisi de kalp damar hastalıklarıdır. Dolayısıyla bölgemizde çocuklarda kalp ve damar hastalıkları sık görülmektedir. Bu da çocuk kalp merkezinin ne kadar önemli olduğunu destekliyor."

"Yüzlerce çocuğu tedavi etmeyi başardık"

Merkezde yüzlerce çocuğa anjiyo yapma imkanı bulduklarını dile getiren Doç. Dr. Serdar Epçaçan ise "Burada başarı oranımız da oldukça yüksektir. Çok şükür ciddi bir komplikasyon görmedik. Yenidoğan döneminden itibaren tüm çocukluk yaş grubunda doğumsal kalp hastalıkları için anjiyoyla tedavi oldukça gelişen bir seçenektir. Daha önce bu hastalar ameliyat olması gerekiyordu ancak gelişen imkanlar, teknoloji ve sağlıktaki iyileşmelerle birlikte onları anjiyo yöntemiyle tedavi edebiliyoruz. Dün anjiyo yaptığımız hastaları bugün taburcu edip evlerine gönderebiliyoruz" diye konuştu.

Yenidoğanda hastalıkların çok çeşitli olduğunu dile getiren Çocuk Kardiyolojisi Uzm. Dr. Dilek Giray da, bu yüzden bulgu verme sürelerinin çok farklı ve, genellikle de morarmaya sebep olan ciddi hastalıkların bulgu verdiğini kaydetti. Uzm. Dr. Dilek Giray, "Bölgede üfürüm nedeniyle çok fazla hasta kabul ediyoruz. Morarma, bayılma ve benzeri şikayetlerden çok sayıda hasta kabul ediyoruz" şeklinde konuştu.

Başhekim Doç. Dr. Çelik: Bölgede çocuklarda kalp ve damar hastalıkları sık görülüyor
Başhekim Doç. Dr. Çelik: Bölgede çocuklarda kalp ve damar hastalıkları sık görülüyor
Başhekim Doç. Dr. Çelik: Bölgede çocuklarda kalp ve damar hastalıkları sık görülüyor
Başhekim Doç. Dr. Çelik: Bölgede çocuklarda kalp ve damar hastalıkları sık görülüyor

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Obezite, Kalp, Van, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Başhekim Doç. Dr. Çelik: 'Bölgede çocuklarda kalp ve damar hastalıkları sık görülüyor' - Son Dakika


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