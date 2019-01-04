Son Dakika Haberleri: Başhekim Doğan Mesleki Deneyimini Öğrencilerle Paylaştı

Başhekim Doğan Mesleki Deneyimini Öğrencilerle Paylaştı

1 saat önce

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, mesleki deneyimlerini öğrenciler ile paylaştı.

Başhekim Doğan Mesleki Deneyimini Öğrencilerle Paylaştı, System.String[]
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, mesleki deneyimlerini öğrenciler ile paylaştı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, Zey Ortaokulu'nda öğrenciler ile bir araya geldi. Müdür Yardımcısı Ramazan Ünal'ın daveti üzerine okula gelen Başhekim Doğan, 8. sınıf öğrencilerine Değerler Eğitimi kapsamında mesleki deneyimini paylaştı.

Bütün başarıların çalışarak kazanılacağı, başarının tesadüf olmadığını söyleyen Başhekim Doğan, öğrencilere doktorluk mesleği ve plastik cerrahi doktorluğundan bahsetti.

Samimi bir ortamda geçen ders, öğrencilerin soruları ile devam etti. Ders sonunda öğrencilere Başhekim Doğan küçük hediyeler dağıttı.

Doğan, davetten dolayı Okul Müdür Yardımcısı Ramazan Ünal'a teşekkür etti. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:06 Kaynak: İHA

Ramazan Ünal, Fatih Doğan, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Güncel
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