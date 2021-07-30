Başhekim Domaç 25 kişinin aşısını kendisi yaptı - Son Dakika

Başhekim Domaç 25 kişinin aşısını kendisi yaptı
30.07.2021 20:24
Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan aşı haritasında sarı kategoride olan Samsun'un mavi renge dönebilmesi için başlatılan "Hedef 1 Günde 55 bin 555 Aşı" kampanyasına start verilirken, Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Alaiddin Domaç kampanyaya destek için 25 kişinin aşısını kendisi yaptı.
Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan aşı haritasında sarı kategoride olan Samsun'un mavi renge dönebilmesi için başlatılan "Hedef 1 Günde 55 bin 555 Aşı" kampanyasına start verilirken, Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Alaiddin Domaç kampanyaya destek için 25 kişinin aşısını kendisi yaptı.
Samsun Valiliği koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan "Hedef 1 Günde 55 bin 555 Aşı" kampanyası çerçevesinde Samsun merkez ve ilçelerinde oluşturulan aşı stantları büyük ilgi gördü. Aşı yaptıranlara çekilişle hediye verileceği açıklanırken, Samsun'un Bafra ilçesindeki Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi olarak Pazartesi günü göreve başlayan Dr. Alaiddin Domaç aşı kampanyası çerçevesinde görev yaptığı hastanede 25 kişinin aşısını kendi elleriyle yaparak aşı ekibine destek vermesi dikkat çekti. - SAMSUN
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