Son Dakika Haberleri: Başhekim Dr. Mehmet Halit Sapan Görevine Başladı

Başhekim Dr. Mehmet Halit Sapan Görevine Başladı

1 saat önce

Şırnak'ın Cizre Devlet Hastanesi Başhekimi olarak atanan Dr. Mehmet Halit Sapan, göreve başladı.

Başhekim Dr. Mehmet Halit Sapan Görevine Başladı, System.String[]
Şırnak'ın Cizre Devlet Hastanesi Başhekimi olarak atanan Dr. Mehmet Halit Sapan, göreve başladı.


Cizre Devlet Hastanesi Başhekimi olarak görevine başlayan Dr. Sapan, Cizre gibi tarihi ve kültürel öneme sahip bir yerde hizmet etmenin gurur verici olduğunu söyledi.

Kaliteli bir hizmet anlayışıyla bölge insanına kaliteli bir sağlık hizmeti sunmak için özverili bir şekilde çalışacaklarını kaydeden Sapan, şöyle konuştu:

"İlçemiz Şırnak bölgesinin geçiş güzergahı üzerinde olmasından dolayı il merkezi dahil tüm ilçelerden hastaların müracaat ettiği hastanemiz bölge hastanesi konumunda olan bir hastanedir. Bizde bu konumun bilincinde olarak temizlik personelinden doktoruna kadar bir ekip ruhu ile insanlara sağlık hizmetini sunmak için elimizden gelen bütün imkanları kullanacağız."
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:09 Kaynak: AA
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