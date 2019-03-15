Başhekim Dr. Özyaşar ve Yeni Göreve Başlayan Çocuk Doktoru Yiğit'ten Kaymakam Yavuz'a Ziyaret

Bilecik'in Osmaneli İlçesi Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Güliz Bilgiç Özyaşar ile birlikte yeni atanan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Galip Yiğit, Kaymakam Naif Yavuz'u makamında ziyaret etti.

Bilecik'in Osmaneli İlçesi Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Güliz Bilgiç Özyaşar ile birlikte yeni atanan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Galip Yiğit, Kaymakam Naif Yavuz'u makamında ziyaret etti.



İlçede yeni göreve başlayan Dr. Galip Yiğit ile bir süre sohbet eden Kaymakam Yavuz, çalışmalarında başarılar dileyerek "Bu vesile ile toplum sağlığının korunmasında fedakarca hizmet veren değerli hekimlerimizin ve sağlık hizmetlerini halkımıza ulaştırmada büyük bir özveri ile görev alan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlarım" dedi.



Dr. Yiğit ise, Osmaneli gibi insanı sıcak ve samimi bir ilçede görev yapmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek elinden geldiğince Osmaneli için hizmet etmeye çalışacağını söyledi. - BİLECİK

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