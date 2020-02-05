BAŞHEKİM GÜN: HEM TÜRK HEM DE YABANCI HASTALARIN HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAŞHEKİM GÜN: HEM TÜRK HEM DE YABANCI HASTALARIN HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR - Son Dakika

BAŞHEKİM GÜN: HEM TÜRK HEM DE YABANCI HASTALARIN HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

6 saat önce

Uçak kazasında yaralanan 32 kişinin getirildiği Kurtköy'deki özel bir hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Kerem Gün, son durumla ilgili açıklama yaptı.

BAŞHEKİM GÜN: HEM TÜRK HEM DE YABANCI HASTALARIN HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR, System.String[]

Uçak kazasında yaralanan 32 kişinin getirildiği Kurtköy'deki özel bir hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Kerem Gün, son durumla ilgili açıklama yaptı. 5 hastanın taburcu edildiğini belirten Gün, ağır yaralı hastanın ameliyatının sona erdiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Doç. Dr. Gün, yaptığı açıklamada, "Şu anda 5 kişi taburcu oldu, 27 tane hastamız kaldı. Yabancı uyruklu hastalarımızdan bir tanesi ameliyattan çıktı serviste takip ediyoruz. Diğer yabancı uyruklu hastanın tetkikleri yapılıyor. Diğer hastaların da tetkik ve tedavileri devam ediyor. İki yabancı uyruklu hastamız vardır, birinin Çinli diğerinin İsrailli olduğunu öğrendik. Hem Türk, hem de yabancı hastaların hayati tehlikeleri bulunmuyor. 4 yaşındaki kızın da sağlık durumu çok iyi ve ailesinin yanında. Büyük bir travması yoktu, muayeneler sonrasında ailesine verdik. Ağır yaralı hastanın ise birkaç travması vardı. İlk müdahale plastik cerrahi tarafından kopan kulağına yapıldı. Omurgası ve diğer kemik kırıklarıyla ilgili ameliyat planlanıyor. Önümüzdeki saatlerde ya da sabaha karşı yapılacak, şu anda hiçbir hayati tehlikesi yok" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Doç. Dr. Kerem Gün'ün açıklaması

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- İstanbul
Kurtköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:23 Kaynak: DHA
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