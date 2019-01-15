Başhekim Günaydın, 2018 Yılını Değerlendirdi

Niğde
Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın, 2018'de yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Günaydın, hastanede düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldiği basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
'nü kutladı.
Hastane için 2018'in önemli bir yıl olduğunu belirten Günaydın, doktor ve sağlık personeli kadrosunun güçlendirildiğini, yoğun bir çalışma temposu içinde birçok eksiğin giderildiğini söyledi.
Günaydın, geçen yıl hastanede 23 bin 285 ameliyat gerçekleştirildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Hastanede geçen yıl acil dahil 1 milyon 369 bin 78 kişi ayakta hizmet aldı. Acilde ise 349 bin 910 kişiye müdahale yapıldı ve 43 bin 86 hastaya yatış verildi. Hastaneye göz mikroskobu, katarakt cihazı, kulak ve ortopedi mikroskobu, kapalı ameliyat monitörü, beyin cerrahi mikroskobisi, bronkoskopi gibi yeni cihazlar alındı. Niğde'de ilk ve önemli ameliyatlar yaptık."
Hastaneye yapılan bağışların sevindirici olduğunu aktaran Günaydın, kemoterapinin daha modern şartlarda hizmet vermesi için gerekli düzenlemeler yapıldığını da sözlerine ekledi.