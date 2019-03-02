Başhekim, Hasta ve Yakınlarıyla Bir Araya Geldi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni göreve başlayan Başhekim Doç. Dr. Enver İlhan, hasta ve yakınlarıyla bir araya geldi.
Hastanede bulunan Doç. Dr. Nazif Erkan Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan İlhan, tedavi süreleri boyunca hastalar ve yakınlarıyla iyi bir iletişim kurmak için böyle bir toplantı düzenlediklerini söyledi.
Hasta ve yakınlarının tedavi süresince zaman zaman kaygılarının artabildiğini belirten İlhan, "Onların zihninde oluşan belirsizlikleri gidermeye yönelik bilgi, açıklama ve geri bildirim eksikliği gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkan memnuniyetsizliklerin çeşitli yollarla dile getirmelerini, hem bireyler hem de sağlık personelleri açısından olumsuzluklara son vermeyi hedefliyoruz." dedi.
İlhan, bir sağlık çalışanının en büyük isteğinin tedavi ettiği hastası ve yakınının yüzü gülerek hastaneden ayrılması olduğunu, düzenledikleri toplantılar sayesinde hizmet alan ve verenler arasındaki dostluk bağlarını geliştirmek istediklerini ifade etti.
İlkini yaptıkları toplantıyı sürdüreceklerinin altını çizen İlhan, şunları kaydetti:
"Her sağlık çalışanı hastasının en kısa sürede sağlığına kavuşması için mücadele eder. Burada hasta ve yakınlarının bizden beklentilerini dinleyerek çözüm yolları geliştireceğiz. Sağlık çalışanlarının hastalarıyla bir bütün olduğumuzu hissettirip varsa problemlerine çözüm yolları bulmayı hedefliyoruz. Doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının hastalarının iyiliği için çalıştığını anlatacağız."
Toplantıda söz alan hasta ve yakınları da ilk kez böyle bir uygulamayla karşılaştıklarını ve son derece memnun olduklarını belirttiler.