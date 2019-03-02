Son Dakika Haberleri: Başhekim, Hasta ve Yakınlarıyla Bir Araya Geldi

Başhekim, Hasta ve Yakınlarıyla Bir Araya Geldi

1 saat önce

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni göreve başlayan Başhekim Doç. Dr. Enver İlhan, hasta ve yakınlarıyla bir araya geldi.

Başhekim, Hasta ve Yakınlarıyla Bir Araya Geldi, System.String[]
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni göreve başlayan Başhekim Doç. Dr. Enver İlhan, hasta ve yakınlarıyla bir araya geldi.

Hastanede bulunan Doç. Dr. Nazif Erkan Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan İlhan, tedavi süreleri boyunca hastalar ve yakınlarıyla iyi bir iletişim kurmak için böyle bir toplantı düzenlediklerini söyledi.

Hasta ve yakınlarının tedavi süresince zaman zaman kaygılarının artabildiğini belirten İlhan, "Onların zihninde oluşan belirsizlikleri gidermeye yönelik bilgi, açıklama ve geri bildirim eksikliği gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkan memnuniyetsizliklerin çeşitli yollarla dile getirmelerini, hem bireyler hem de sağlık personelleri açısından olumsuzluklara son vermeyi hedefliyoruz." dedi.

İlhan, bir sağlık çalışanının en büyük isteğinin tedavi ettiği hastası ve yakınının yüzü gülerek hastaneden ayrılması olduğunu, düzenledikleri toplantılar sayesinde hizmet alan ve verenler arasındaki dostluk bağlarını geliştirmek istediklerini ifade etti.

İlkini yaptıkları toplantıyı sürdüreceklerinin altını çizen İlhan, şunları kaydetti:

"Her sağlık çalışanı hastasının en kısa sürede sağlığına kavuşması için mücadele eder. Burada hasta ve yakınlarının bizden beklentilerini dinleyerek çözüm yolları geliştireceğiz. Sağlık çalışanlarının hastalarıyla bir bütün olduğumuzu hissettirip varsa problemlerine çözüm yolları bulmayı hedefliyoruz. Doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının hastalarının iyiliği için çalıştığını anlatacağız."

Toplantıda söz alan hasta ve yakınları da ilk kez böyle bir uygulamayla karşılaştıklarını ve son derece memnun olduklarını belirttiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:10 Kaynak: AA

Sağlık
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İntihar Girişimini İzleyen Vatandaşlar ile Polis Birbirine Girdi Sivas'taki Delik Tepe Gizemini Koruyor

Caner Erkin'e 50 Bin Lira İştirak Davası Açan Asena Atalay, İstediğini Alamadı Ceza Yediği İçin Sinirlenen Sürücü EDS'yi Kurşunladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 15:02:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başhekim, Hasta ve Yakınlarıyla Bir Araya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]