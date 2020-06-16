Başhekim İliklerden: Kurallara uyulmazsa Van'da 2'nci dalga yaşanabilir - Son Dakika

Başhekim İliklerden: Kurallara uyulmazsa Van'da 2'nci dalga yaşanabilir

VAN'da koronavirüs tedbirlerine uyulmayıp, gizli taziyelerle toplanılması ve dışarıdan gelen vatandaşların da karantina kurallarını hiçe sayması nedeniyle vaka sayısı 600'ü buldu.

Başhekim İliklerden: Kurallara uyulmazsa Van'da 2'nci dalga yaşanabilir, System.String[]

VAN'da koronavirüs tedbirlerine uyulmayıp, gizli taziyelerle toplanılması ve dışarıdan gelen vatandaşların da karantina kurallarını hiçe sayması nedeniyle vaka sayısı 600'ü buldu. Kentte vaka sayısının artması endişe yaratırken, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk İliklerden, "Sosyal izolasyon, maske kullanımı ve hijyen kuralına uyulmazsa, Van 2'nci büyük dalgayı yaşayacak diye düşünüyorum" dedi.

Kentte koronavirüse karşı yeni normalleşme süreçlerinde alınan tedbirlere uyulmaması nedeniyle vaka sayılarında artık yaşandı. Diğer illerden gelip, 14 gün karantinada kalması gereken kişilerin bu kurala uymaması, toplu merasimler ve gizli kurulan taziyelerle bir araya gelinip sosyal mesafe kuralının da hiçe sayılması nedeniyle Van'da salgına yakalanan kişi sayısı 600'ü buldu. Şu ana kadar 10 kişinin hayatını kaybettiği Van'da, 18 bin kişinin karantinada tutulduğu bildirildi. Vaka sayısındaki artışa bağlı olarak da sağlık ekiplerinin temaslı kişileri belirlemek için yaptığı çalışmalar sürüyor. Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk İliklerden, kentte yaşanan vaka artışıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

'İKİNCİ DALGAYI 'İLİMİZDE YAŞAMAYA BAŞLADIK' DİYE DEĞERLENDİRİYORUZ'

İliklerden, sağlık çalışanlarının Covid-19 pandemisi süresince üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Van ili olarak bu duyarlılığı vatandaşlarımızdan da bekliyoruz. Maalesef, daha öncelerde de Bilim Kurulu'nun uyardığı şekilde oluşabilecek ikinci dalgaları artık 'ilimizde yaşamaya başladık' diye değerlendiriyoruz. Bu anlamda sağlık çalışanları ve kentteki diğer kurumların çalışmalarının dışında en önemli nokta, vatandaşların kendi sosyal izolasyon kuralına uymaları, özellikle sokağa çıkma yasağının olduğu zamanlarda hasta, ev ziyaretleri ile toplu merasimlere katılmamaları gerektiğini uzun süredir söylemekteydik. Maalesef, Van'da son bir haftada vaka sayılarında ciddi artışlar yaşamaya başladık. Bunu da hem ilimizin nüfus yoğunluğunun fazla olması, şehirleşme oranının belli noktalarda, lokalize olmuş olması, aynı zamanda da sosyal izolasyon kuralına uyulmadığına bağlıyoruz."

'BİZ RAHAT ATLATSAK DA YAŞLILARIMIZI KAYBEDEBİLİRİZ'

Kültür nedeniyle sıcak ilişkilere alışkın olunduğunu belirten İliklerden özellikle genç nüfusu da uyararak, "Bizler, Doğu toplumları, doğu kültürleri ve yöresel olarak geleneklere, ziyaret kültürlerine, sıcak ilişkilere, yakın temasa alışık toplumlarız. Ama pandemi sürecinde bu alışkanlıkların yarar değil, zarar getireceğini bilmek zorundayız. Gençler olarak belki Covid-19 hastalığını rahat bir şekilde atlatıyor olabiliriz. Ama, bulaştırdığımız yaşlılarımız, annelerimiz, babalarımız bu hastalığı çok ağır atlatacaktır. Belki de bazılarını kaybedecek duruma gelebileceğiz. Bu anlamda tüm gençlerimize özellikle sosyal alanlarda, alışveriş alanlarında çok dikkatli sosyal izolasyon kuralına uymalarını öneriyorum" dedi.

'CİDDİ ÖNLEMLER ALINMALI'

Toplu merasim ve cenaze törenlerinin kentteki vaka sayılarını artırdığını anlatan Dr. Öğretim üyesi İliklerden, "Bizler kalabalık çekirdek aile sayılarına sahip bir kültürde yaşamaktayız. Bu da ev içi transferlerin, ev içi bulaş risklerini artırmış bulunmaktadır. Özellikle toplu merasim ve cenaze törenlerinde sosyal izolasyon kuralına uyulmaması, bu vakaların artışına neden oldu. Bu anlamda ciddi önlemler alınmalı. Vatandaşlarımız büyük duyarlılıkla hareket etmek zorundadırlar. İlimizdeki vaka sayılarındaki artışın bir neden de apart yaşam halinin fazla olmadığı, özellikle kalabalık çekirdek aile sayılarının fazla olması ve lokalize olmuş bu evlerde yapılan ziyaretlerin fazla olmasına bağlıyoruz. Çünkü son vakalarda bir ailede 6-7, bazen de 10 kişinin Covid-19 pozitif test sonuçlarını görmeye başladık. Bu anlamda sizler evlerinizde kalıyor olmanız, ya da dışarıya çıkmıyor olmanızın da bir önemi yok. Evleriniz arasında üst kattaki ağabeye, alt kattaki ablaya, yan binadaki komşuya ya da amcaya gitmeniz de bu bulaşları artırıyor" diye konuştu.

'KURALLARA UYULMAZSA, VAN İKİNCİ BÜYÜK DALGAYI YAŞAYACAK'

Dr. Öğretim üyesi Ümit Haluk İliklerden, cenaze merasimlerinde erken kalkanın yadırgandığı bir toplumda yaşadıklarını da belirterek, "Ama bunlar pandemi sürecinde kesinlikle bizi kötü yönde etkileyecektir. Gönül bağımız her şeyden önemlidir. Pandemi sürecinde lütfen sosyal mesafeye ve izolasyon kuralına dikkat edelim. Yoksa Van'ımızda çok ciddi hasta sayıları görmek üzereyiz. Şu an hastanemizde Covid-19 için ayırdığımız alanların birçoğu dolmak üzere. Daha farklı, daha fazla alanlar açmak istemiyoruz. Buna tüm vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstermelerini ehemmiyetle rica ediyoruz. Hastanemizde şu anda 30'a yakın vakamız var, yoğun bakımda hastalarımız var. Sosyal izolasyon, maske kullanımı ve hijyen kuralına uyulmazsa, Van 2'nci büyük dalgayı yaşayacak diye düşünüyorum" dedi.


Koronavirüs, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 08:41 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Başhekim İliklerden: Kurallara uyulmazsa Van'da 2'nci dalga yaşanabilir - Son Dakika

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