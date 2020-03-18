Başhekim Kartal: "Yalan haberlerle kaos ortamı oluşturmaya çalışıyorlar" - Son Dakika
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Başhekim Kartal: "Yalan haberlerle kaos ortamı oluşturmaya çalışıyorlar"

6 saat önce

Ceyhan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Süleyman Barış Kartal, bazı şer odaklarının Ceyhan genelinde yalan haberler yaparak kaos ortamı oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Şunu tüm açık yüreklilikle ve mutlulukla ifade etmek isterim ki, Ceyhanımızda şu saat itibariyle tespit edilmiş tek...

Başhekim Kartal:

Ceyhan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Süleyman Barış Kartal, bazı şer odaklarının Ceyhan genelinde yalan haberler yaparak kaos ortamı oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Şunu tüm açık yüreklilikle ve mutlulukla ifade etmek isterim ki, Ceyhanımızda şu saat itibariyle tespit edilmiş tek bir adet dahi korona virüs vakası olmamıştır" dedi.


Başhekim Kartal, yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Kovid-19'un pandemik bir hastalık olduğu ilan edildiğini belirterek, "Artık hepinizin aşina olduğu bu tabir, bir enfeksiyonun dünya genelinde yayılarak toplumların sağlığını tehdit etmesi anlamına gelmektedir. Pandemiler her zaman ciddiyetle yönetilmesi ve büyük tedbirler alınmasını zorunlu kılan olağan üstü hallerdir. Devletimiz korona salgının ilk çıktığı günden bugüne kadar aldığı önlemlerle pek çok ülkenin üstesinden gelemediği büyük bir başarıya imza atmıştır. Bunda halkımızın sürece sağladığı katkı gerçektende takdire şayandır. Salgın yadsınamaz ölçüde ciddi olsa da bizi mağlup edecek şey virüsten ziyade panik ortamı olacak. Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'nın da ifade ettiği gibi "virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir." Bu sebeple halk olarak paniğe kapılmadan bilim konseyinin ortaya koyduğu yönergelere uymamız, sadece bunu yapmamız, kısa sürede bu illetten kurtulmamızın yolu olacaktır. Bizler millet olarak yüksek manevi alt yapıya sahip bir toplumuz. Tedbir bizden takdir Allah'tandır deyip bizden istenen önlemleri yerine getirmeye titizlikle özen göstermeliyiz. Sonrasında yüce Allah bu milletin her zaman yar ve yardımcısı olmuştur zaten. Korkmayalım ve asla paniğe kapılmayalım. El birliğiyle üstesinden geleceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.


Bazı şer odaklarının Ceyhan genelinde yalan haberler yaparak kaos ortamı oluşturmaya çalıştıklarını üzülerek izlediklerini ifade eden Başhekim Kartal, şöyle devam etti:


"Ceyhan Devlet Hastanesi Başhekimi olarak şunu tüm açık yüreklilikle ve mutlulukla ifade etmek isterim ki, Ceyhan'ımızda şu saat itibariyle tespit edilmiş tek bir adet dahi korona virüs vakası olmamıştır. Ceyhan Devlet Hastanesi olarak kendi içimizde almış olduğumuz önlemler sayesinde şüpheli olabilecek vakalara gerektiği şekilde müdahale edilmekte ve test için numuneler alınmaktadır. Burada ki birinci önceliğimiz şüpheli vakaları diğer hastalardan izole etmek şeklindedir ki hastanemize başvuran diğer hastalara bir bulaş yaşanmasın. Neyse ki şu güne kadar hiç bir test pozitif gelmemiştir. Bu sevindirici olmakla beraber ilerleyen süreçte böylesi bir durumun yaşanmayacağı anlamına da gelmemektedir. Bu nedenle hem biz sağlık görevlileri hem de halkımız tedbirlere sıkı sıkıya özen göstermeye devam etmelidir. Bilinmelidir ki hastane ortamları virüs yayılımının en kolay oluşabileceği mekanlardır. bu sebeple hastanemizi düzenli olarak (günlük) antimikrobiyal solüsyonlarla ilaçlatmaktayız. Özel giysilerle hastanemizde ilaçlama yapan ekibin fotoğrafları sosyal medyada dolaştırılarak "Ceyhan Devlet Hastanesi karantinaya alındı" gibi bir ifadenin kullanılması tamamen art niyetli bir davranıştır. Feraset sahibi bir millet olarak bu türden yalan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederim. Tüm hastaneler hizmet vermeye devam etmekle birlikte bakanlığımızın önerileri doğrultusunda aciliyet teşkil etmeyen hastaların başvurularında daha özenli olmaları salık verilmektedir. Vatandaşlarımızın bu konuda sağlayacağı katkı, salgının ilerlememesi için alınmış önemli bir tedbirdir. Bir kez daha vurgulamak isterim ki "virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir." - ADANA

Dünya Sağlık Örgütü, Devlet Hastanesi, Ceyhan, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:36 Kaynak: İHA

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