Başhekim Keskin'den sağlık çalışanlarına moral ziyaret - Son Dakika

Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Ruşen Keskin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden ve tedbir amaçlı yurtta konaklayan sağlık çalışanlarına moral ziyaretinde bulundu.

Keskin, Murat Hüdavendigar Erkek Öğrenci Yurdu'ndaki ziyarette, salgın sürecinde mücadele eden sağlık çalışanlarının kentteki çeşitli misafirhanelerde konakladığını söyledi.

Sağlık çalışanlarının fedakarca sevdiklerinden, ailelerinden ayrılarak yurtlarda yaşamaya başladığını ifade eden Keskin, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımızı ziyaret edip hatırlarını sormak, talepleri varsa dinlemek istedik. Her çalışanımız bizim için son derece kıymetlidir. Arkadaşlarımızın emekleri ve fedakarlıkları bizim için çok kıymetli. Onların üstün gayreti ve iyi bir ekip çalışmasıyla üstesinden geliyoruz. Bu vesileyle her birine teşekkür ediyorum."