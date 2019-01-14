Son Dakika Haberleri: Başhekim Kolkıran Görevine Başladı

Başhekim Kolkıran Görevine Başladı

57 dakika önce

Güce Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Uzm. Dr. Mustafa Kolkıran görevine başladı.

Başhekim Kolkıran Görevine Başladı, System.String[]
Güce Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Uzm. Dr. Mustafa Kolkıran görevine başladı.

Kolkıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe halkına en iyi ve hızlı şekilde sağlık hizmeti vermeye çalışacaklarını söyledi.

Güce'nin, Karadeniz'in güzel ilçelerinden biri olduğunu ifade eden Kolkıran, ilçede görev yapacak olmaktan duyduğunu memnuniyetini dile getirdi.

Kendileri için insan sağlığının her şeyden önemli olduğuna işaret eden Kolkıran, "Burada olmaktan mutluyum. İlçemizde yaşayan insanlarımızın sağlığı bizim için her şeyden daha önemli. Ben ve tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte Güce'de sağlık hizmetlerinde güzel işler yapmak istiyoruz. Halkımıza sorumlu olduğumuz sağlık alanındaki en iyi hizmeti sunmaya gayret edeceğiz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:20 Kaynak: AA

Karadeniz, Devlet Hastanesi, Güce, Güncel
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