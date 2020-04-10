Başhekim korona virüsüne yakalandı - Son Dakika

Başhekim korona virüsüne yakalandı
6 saat önce
Balıkesir Ağız ve Diş Hastanesi Başhekimi Mesut Göktepe'nin korona virüsü testi pozitif çıktı.
Balıkesir Ağız ve Diş Hastanesi Başhekimi Mesut Göktepe'nin korona virüsü testi pozitif çıktı.
Balıkesir Ağız ve Diş Hastanesi Başhekimi Mesut Göktepe'nin kendini iyi hissetmemesi neticesinde yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Tedavisine başlanan Göktepe'nin testinin pozitif çıkmasının ardından eşi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Elvan Bahar Göktepe'nin de karantinaya alındığı kaydedildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 07:12 Kaynak: İHA
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