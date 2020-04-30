Başhekim koronavirüsü yendi, 'immün plazma' bağışçısı oldu - Son Dakika
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Başhekim koronavirüsü yendi, 'immün plazma' bağışçısı oldu

6 saat önce

Başhekim koronavirüsü yendi, 'immün plazma' bağışçısı olduÇANAKKALE Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ufuk Tali, geçtiğimiz günlerde koronavirüs hastalığına yakalandı.

Başhekim koronavirüsü yendi, 'immün plazma' bağışçısı oldu

ÇANAKKALE Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ufuk Tali, geçtiğimiz günlerde koronavirüs hastalığına yakalandı. Kendisini 14 gün süreyle evde karantinaya alan ve tedavisi başarıyla sonuçlanan Başhekim Tali, görevinin başına dödükten sonra koronavirüs hastalarına şifa verebilmek için 'immün plazma' bağışçısı oldu.

Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ufuk Tali, geçiğimiz günlerde halsizlik ve ateş şikayeti üzerine koronavirüs hastalığına yakalandığından şüphelendi. Yapılan Kovit-19 testi pozitif çıkan Başhekim Tali, şikayetlerinin çok ağır olmaması nedeniyle doktorların da önerisiyle kendisini evde ailesinden uzak şekilde ezole etti. 14 günlük karantina süresi tamamlandığında 48 saat arayla yaptırdığı iki test negatif çıkanca iyileşen Başhekim Tali, görevinin başına döndükten sonra Sağlık Bakanlığı'na kayıt yaptırarak, koronavirüs hastalarına şifa verebilmek 'immün plazma' bağışçısı oldu.

'TAT VE KOKU ALMA DUYULARIMDA KAYIP YAŞADIM'

Koronavirüs günlerini anlatan Başhekim Op. Dr. Ufuk Tali, Şikayetlerim çok ağır olmadığı için doktor arkadaşlarımın da önerisiyle kendimi ev izolasyonuna aldım. Ailemden ve arkadaşlarımdan uzak bir şekilde iki haftalık bir süre geçirdim. İlaçlarımı kullandım, şikayetlerimde çok şükür bir gerileme oldu. Sonrasında 48 saat arayla testlerimizi tekrarladık. İki tane negatif çıkınca tekrardan görevimin başında döndüm. Hastalık ilk başladığında bir halsizlik ve ateş oldu. Öksürük şikayeti olmadı ama derin nefes alırken iki kürek kemiği arasında bir batma şikayeti oluyordu. Sonrasında tat alma ve koku alma duyularımda da kayıp yaşanınca test yaptırma ihtiyacı duydum. Testimizde pozitif çıkınca tedavi süreci başladı. Bu şikayetler artmadığı için çok şükür hastanede yatma durumu olmadı. Evimde karantina şeklinde bu süreci atlattım. Tedavimiz tamamlandıktan sonra testlerimiz negatif geldi dedi.

'KORONAVİRÜS HASTALARI İÇİN BAĞIŞÇI OLDU'

14 günlük süre tamamlandıktan sonra Sağlık Bakanlığı'na kayıt yaptırdığını ve 'immün plazma' bağışçısı olduğunu beliten Tali, Yoğum bakımlarımızda yatan hastalara bir ümit olmak, devletimize, milletimize olan borcumuzu ödemek için plazma bağışında bulunma kararı aldım. Pandemi hastanesi olarak hizmet veren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki hocalarımızla da görüştük. En uygun zamanda davet ettiklerinde seve seve bağışımı yapacağım deye konuştu.

Başhekim Op. Dr. Ufuk Tali, koronavirüse karşı vatandaşları ise şu şekilde uyardı

Ben 36 yaşındayım alkol ve sigara kullanmıyorum. Hiçbir rahatsızlığım yok. Buna rağmen bu hastalık sürecinde hırpalandım. Agresif geçebilirdi, bu işin garantisi yok. Hastalık yelpazesi geniş. Hastalar sadece yaşlılardan oluşmuyor. Gençlerde bu hastalığa kapılabilir. O yüzden vatandaşlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza önerim şu dur; bu hastalığı hafife almayın. Her türlü tedbirimizi alalım. Sağlık Bakanlığı'mızın önerilerine harfiyen uyalım. Her ne kadar son dönemde rakamlar iyiye doğru gidiyorsa da her zaman, her şeyin en iyisi vardır diye düşünelim.

Başhekim koronavirüsü yendi, 'immün plazma' bağışçısı oldu

Sağlık Bakanlığı, Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 03:31 Kaynak: DHA


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