Son Dakika Haberleri: Başhekim Mustafa Karabulut, görevine başladı
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Başhekim Mustafa Karabulut, görevine başladı

1 saat önce

Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Uzm. Dr. Mustafa Karabulut, görevine başladı.

Başhekim Mustafa Karabulut, görevine başladı, System.String[]

Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Uzm. Dr. Mustafa Karabulut, görevine başladı.

Malatya Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı olarak görevini sürdürürken Sağlık Bakanlığı tarafından Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Uzm. Dr. Mustafa Karabulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık hizmeti konusunda yerine getirilecek bütün proje ve çalışmalarda ilçe halkına yararlı adımların atılmasında gerekli çabayı göstereceğini söyledi.

Karabulut, başhekimliğin yanı sıra haftanın belirli günlerinde poliklinik hizmetlerine de devam edeceğini ifade etti.

Mustafa Karabulut, Devlet Hastanesi, Malatya, Darende, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:28 Kaynak: AA
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