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Başhekim Orhan Özatik: "Sağlık çalışanları onurlu ve kutsal bir görevi ifade ediyor"
6 saat önce
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Orhan Özatik, sağlık çalışanlarının özveri ve mesai mefumu gözetmeksizin çalıştığını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:04 Kaynak: İHA
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Orhan Özatik, sağlık çalışanlarının özveri ve mesai mefumu gözetmeksizin çalıştığını ifade etti.
Tıp Bayarım dolayısıyla açıklama yapan Özatik, "İnsan hayatını her şeyin üstünde tutan, zorluklara aldırmadan fedakarca vatandaşlarımıza sağlıklı bir hayat sağlamak için onurlu ve kutsal bir görevi yapmaktadırlar. Emekle, sevgiyle, bilgiyle, şefkatle ve çok büyük bir özveri ile mesai gözetmeksizin yerine getirmeye çalışan hastanemizde görev yapanlar başta olmak üzere tüm hekim ve sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
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