Başhekim Orhan Özatik: "Sağlık çalışanları onurlu ve kutsal bir görevi ifade ediyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başhekim Orhan Özatik: 'Sağlık çalışanları onurlu ve kutsal bir görevi ifade ediyor' - Son Dakika

Başhekim Orhan Özatik: "Sağlık çalışanları onurlu ve kutsal bir görevi ifade ediyor"

6 saat önce

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Orhan Özatik, sağlık çalışanlarının özveri ve mesai mefumu gözetmeksizin çalıştığını ifade etti.

Başhekim Orhan Özatik:

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Orhan Özatik, sağlık çalışanlarının özveri ve mesai mefumu gözetmeksizin çalıştığını ifade etti.


Tıp Bayarım dolayısıyla açıklama yapan Özatik, "İnsan hayatını her şeyin üstünde tutan, zorluklara aldırmadan fedakarca vatandaşlarımıza sağlıklı bir hayat sağlamak için onurlu ve kutsal bir görevi yapmaktadırlar. Emekle, sevgiyle, bilgiyle, şefkatle ve çok büyük bir özveri ile mesai gözetmeksizin yerine getirmeye çalışan hastanemizde görev yapanlar başta olmak üzere tüm hekim ve sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor
TFF, koronavirüs için 7 maddelik tedbir kararını duyurdu TSYD'den açıklama: 'Süper Lig maçları Bein Sports'tan şifresiz yayınlansın...' Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle lig maçları askıya alındı

Son Dakika Haberleri
22:33 YÖK, koronavirüs kapsamında alınan yeni tedbir ve kararları açıkladı
22:31 Savunma Sanayi Başkanı Demir: "Proje sayımız 700'ü aşmış durumda"
22:31 AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda kongrelere 'Korona virüs' ertelemesi
22:29 Vali Akbıyık, sosyal tesislerin yapılacağı alanı inceledi
22:28 Uçuş kısıtı bulunan 9 Avrupa ülkesinden son uçuşlar sabah yapılacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 22:35:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başhekim Orhan Özatik: "Sağlık çalışanları onurlu ve kutsal bir görevi ifade ediyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]