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Başhekim Özyaşar trafik kazası geçirdi - Son Dakika

Başhekim Özyaşar trafik kazası geçirdi

29.05.2021 19:54
Başhekim Özyaşar trafik kazası geçirdi, System.String[]

Bilecik Osmaneli Devlet Hastanesi Başhekimi Güliz Özyaşar, İznik-Adapazarı yolu Çiçekli istikametinde kaza geçirdi.

Bilecik Osmaneli Devlet Hastanesi Başhekimi Güliz Özyaşar, İznik-Adapazarı yolu Çiçekli istikametinde kaza geçirdi.

Kaza, 18.30 sıralarında İznik Çiçekli yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 FCZ 91 plakalı otomobili ile seyir halinde olan 42 yaşındaki Başhekim Güliz Özyaşar, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracıyla sulama kanalına çarpan sürücü tarlaya uçtu. Başından yaralanan Özyaşar, olay yerine gelen ambulans ile İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. İznik Devlet Hastanesinde doktorluk ve başhekim yardımcılığı yapan Güliz Özyaşar, Bursa'ya sevk edildi. - BURSA

Başhekim Özyaşar trafik kazası geçirdi
Başhekim Özyaşar trafik kazası geçirdi
Başhekim Özyaşar trafik kazası geçirdi
Başhekim Özyaşar trafik kazası geçirdi

Osmaneli, Bilecik, İznik, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başhekim Özyaşar trafik kazası geçirdi - Son Dakika


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