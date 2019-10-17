Başhekim Prof. Dr. Ali Gürbüz, doktora saldırıyı kınadı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Gürbüz, hastanede yaşanan ve bir hastanın ilacı yazmadığı için asistan doktor Kadir Songür'ü jiletle yaralaması olayını kınayarak, "Hastane yönetimi olarak dün olduğu gibi bugün de tüm çalışma arkadaşlarımızın yanındayız" dedi.



İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşanan olayda bir hasta, ilacı yazmadığı için asistan doktor Kadir Songür'ü jiletle yaralamıştı. Yaşanan olayın ardından gözatına alınan B.K.'nın işlemleri devam ederken, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Gürbüz herkesi üzen olayı kınadı.



Gürbüz, olay sonrası hemen doktora müdahale yapıldığını anlatarak, "Hastanemiz Fizik Tedavi Polikliniği'nde hekimlik görevini yürüten Asistan Dr. Kadir Songür, madde bağımlısı olduğu anlaşılan bir hastanın ilaç yazdırma talebine olumsuz cevap vermesi üzerine, hastanın yanında getirdiği jilet ile hayatına kastedecek bir şekilde boynundan derin ve uzun bir kesi ile yaralanmıştır. Doktorumuza çalışma arkadaşlarımız tarafından derhal ilk müdahalesi yapılmış, sağlık durumu kontrol altına alınmıştır. Saldırıyı yapan şahıs olaydan sonra kaçmış, emniyet güçleri tarafından kısa bir süre sonra yakalanmıştır" dedi.



Sağlıkta şiddeti kınadıklarını belirten Prof. Dr. Ali Gürbüz, şöyle devam etti:



"Bu menfur hadise en başta hastanemiz çalışma arkadaşlarımız başta olmak üzere kısa sürede duyulmasının ardından tüm yurtta sağlık camiasını üzüntüye sevk etmiştir. Biz büyük bir aileyiz. Sevincimizde üzüntümüz de birdir. Birimizin acısı hepimizin acısıdır. Hastanemiz bünyesinde böyle bir saldırıyı başhekim olarak tüm kurumumuza yapılmış bir saldırı olarak kabul ederim. Bu mesleği seven, mesleği ve saygınlığını hakkıyla temsil eden, görevini en iyi ve doğru şekilde yapmak isteyen Dr. Kadir Songür meslektaşımızın yanındayız. İlk andan itibaren tüm çalışma arkadaşlarımız, hastane yönetimimiz, il sağlık müdürlüğü yönetimi Dr. Kadir Songür'ün yanında olmuşlar ve konuyu yakından takip etmişlerdir. Hastane yönetimi olarak dün olduğu gibi bugünde tüm çalışma arkadaşlarımız ve meslektaşlarımızın yanında olacağız." - İZMİR