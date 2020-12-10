Başhekim Prof. Dr. Cantürk: Aşı karşıtlığının bir anlamı yok - Son Dakika

Başhekim Prof. Dr. Cantürk: Aşı karşıtlığının bir anlamı yok

10.12.2020 13:37
Başhekim Prof. Dr. Cantürk: Aşı karşıtlığının bir anlamı yok, System.String[]

KOCAELİ Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, sosyal medyadan bazı kişilerin koronavirüs aşısıyla ilgili karşıt söylemler paylaştığını belirterek, "Aşı ile kızamık, çiçek hastalığı gibi birçok hastalığın üstesinden geldik.

KOCAELİ Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, sosyal medyadan bazı kişilerin koronavirüs aşısıyla ilgili karşıt söylemler paylaştığını belirterek, "Aşı ile kızamık, çiçek hastalığı gibi birçok hastalığın üstesinden geldik. Aşı karşıtlığının bir anlamı yok" dedi.

Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, yakın dönemde Türkiye genelinde uygulanması planlanan koronavirüs aşısı ile ilgili sosyal medya üzerinde karşıt görüşler bulunduğunu belirterek, geçmişte birçok hastalığın aşı sayesinde yenildiğini söyledi. Aşı yaptırmanın koronavirüsle mücadelede en önemli silah olduğunu belirten Cantürk, "Günümüzde pek çok hastalığın kökü aşılarla kazındı, aşı olmasaydı örneğin çiçek hastalığının kökü kazınamazdı. Şu anda da koronavirüs ile mücadele ediyoruz.  Koronavirüsten kurtulabilmemiz için en önemli silahımız aşı olacaktır. Aşıyla birlikte toplumun büyük bir kısmında antikor gelişecek ve bu gelişen antikorlarla beraber bağışıklık sağlanmış olacak. Aşı ile ilgili özellikle sosyal medyada bir bilgi kirliliğinin olduğunu görüyoruz. Aşı yapalım mı yoksa yapmayalım mı; bir sürü soru işareti var. Tabi aşı olmak herkesin kendi özgürlüğü ama bakıldığı zaman bu özgürlüğün çok fazla suistimal edildiğini ve konuşmalarda çok fazla ilgisiz kişilerin beyanlarından yola çıkıldığını görüyoruz" dedi.

'BEN VE AİLEM GÖNÜLLÜ AŞI YAPTIRDIK'Aşı olma konusunda yetkin olmayan kişilerden görüş alınmaması gerektiğini belirten Zafer Cantürk, şöyle konuştu: "Ben Çin aşısı çalışmasına katıldım, aşı oldum. Ailecek de olduk, diğer çalışma arkadaşlarımız da oldu, çevremizdeki insanların çoğu aşı oldu. Aşı olmak zararlı mı diye soruyorlar çok sık bir şekilde. Dışarıdan insan vücuduna yapılan her maddenin zararlı etkisinin olduğundan şüphelenmek doğal bir şey. Ama bugüne kadar aşıların toplum sağlığını olumlu yönde etkilediğini gördük. Aşı ile kızamık, çiçek hastalığı gibi birçok hastalığın üstesinden geldik. Koronavirüste de aşı olmak çok önemli. Aşı karşıtlığının bir anlamı yok. Dünya genelinde de bir aşı karşıtlığı olduğunu görüyoruz."'ÇEVRESİNDEKİLERİ DE RİSKE EDECEKLER'Aşı karşıtlığının insanları riske etmek olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Cantürk, "Aşı karşıtlığının getirdiği bir sürü olumsuzluk var. Bu hastalığa yakalanan bazı insanlar asemptomatik bir şekilde yani hiçbir belirti olmadan geçiriyor ama hastaların bir kısmı da hayatını kaybediyor. Kimin hangi gruba gireceğini bilemiyoruz dolayısıyla insanlar kendilerini riske etmek istiyorlarsa aşı olmayacaklar ama sadece kendilerini riske etmekle kalmayacaklar, çevrelerindeki insanları da riske ederek bunun vebalini üstlenecekler. Dolayısıyla aşı meselesi ihmal edilecek bir mesele değil, aşı olmayı herkese önerebilirim" diye konuştu.

Başhekim Prof. Dr. Cantürk: Aşı karşıtlığının bir anlamı yok
Başhekim Prof. Dr. Cantürk: Aşı karşıtlığının bir anlamı yok
Başhekim Prof. Dr. Cantürk: Aşı karşıtlığının bir anlamı yok

Kocaeli Üniversitesi, Araştırma Hastanesi, Koronavirüs, Kızamık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Başhekim Prof. Dr. Cantürk: Aşı karşıtlığının bir anlamı yok - Son Dakika


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