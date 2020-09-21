Başhekim Prof. Dr. Levent Özdemir görevine başladı - Son Dakika

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine atanan Prof. Dr. Levent Özdemir, görevine başladı.

Hastanede gerçekleşen törende Özdemir, görevi vekaleten yürüten Doç. Dr. Mehmet Demir'den devraldı.

Özdemir, yaptığı açıklamada, Bursa Uludağ Üniversitesindeki akademik görevinden sonra Türkiye'nin sayılı hastanelerinden 1520 yatak kapasiteli Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başhekimlik görevine başlamanın gururunu yaşadığını belirtti.

Bu kurumda bugüne kadar büyük özveriyle görev yapmış yöneticilere ve her kademedeki çalışanlara emekleri için teşekkür eden Özdemir, şöyle konuştu:

"Devraldığım bu görevle hastanemizde, çalışanlarımızla bugüne kadar olduğu gibi halkımıza en kaliteli sağlık hizmeti sağlamanın gayreti içinde olacağız. Pandemi sürecinde yoğun bir çalışma temposu içinde olan sağlık personelimizin verdiği hizmetin önemi halkımız tarafından da görülmekte ve anlaşılmaktadır. Sağlık hizmeti bir ekip işidir. Tüm sağlık çalışanlarımız ve yönetim kadrosuyla kocaman bir aile olarak hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Doç. Dr. Mehmet Demir de Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Bursa'nın amiral gemisinden olduğunu belirterek, "Yeni başhekim arkadaşımıza görevinde başarılar diliyorum, hayırlı olsun." dedi.