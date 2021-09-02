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Başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan'dan Buse Naz Çakıroğlu'na plaket - Son Dakika

Başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan'dan Buse Naz Çakıroğlu'na plaket

02.09.2021 18:35

- Başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan'dan Buse Naz Çakıroğlu'na plaket Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'na Kartal Doktor Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan tarafından, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya elde etme başarısından ötürü plaket takdim edildi.

- Başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan'dan Buse Naz Çakıroğlu'na plaket

İSTANBUL - Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'na Kartal Doktor Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan tarafından, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya elde etme başarısından ötürü plaket takdim edildi. Demirhan ayrıca Çakıroğlu'na Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde ömür boyu sağlık desteği vereceklerini açıkladı.

Tokyo Olimpiyatları'nda elde ettiği ikincilikle Türkiye'ye gümüş madalya getiren milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Kartal Doktor Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan ve hastane yönetimi ile sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Milli sporcu, burada Demirhan tarafından tebrik edildi.

Hastane içerisinde yer alan ortak alanda gerçekleştirilen ziyarette Buse Naz Çakıroğlu'nun antrenörü Nazım Yiğit de yer aldı. Başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan, Çakıroğlu'na olimpiyatlarda gösterdiği başarıdan ötürü plaket takdim etti. Prof. Dr. Recep Demirhan aynı zamanda Buse Naz'a Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinde ömür boyu sağlık desteği vereceklerini açıkladı.

Prof. Dr. Recep Demirhan, Buse Naz Çakıroğlu ve hocası Nazım Yiğit'in İstanbul ve Türkiye'nin gurur kaynağı olduğunu belirterek, "2020 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi başarıyla temsil ettiler ve ülkemize gümüş madalya getirdiler. Bundan dolayı biz çok gururlandık ve mutlu olduk. Bundan sonra da bu şekilde ülkemizin adını Buse Naz'ın tarih yazacak şekilde madalya ve başarılarla temsil edeceğine inanıyorum. Buse Naz'a ve değerli hocama çok müteşekkiriz ve teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Her ikisine de, bugüne kısmet olan ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. Biz kendilerine ömür boyu sağlıkla ilgili her konuda destek olacağımızı da buradan ilan ediyoruz. İyi ki varlar, iyi ki bizim adımızı olimpiyatlarda en üst noktalara taşıdılar" dedi.

Buse Naz Çakıroğlu ise, "Öncelikle Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Bu başarının daha ilerideki önemli turnuvalarda ve tabii ki 2024 Paris Olimpiyatları'nda da çok büyük işler getireceğinin kanıtı olarak kabul ediyoruz. Madalyamızın rengi gümüş ve bu 2024'teki Paris için bir ışık olarak adlandırıyoruz. Umarım orada madalyamızın rengi altın olacak. Bugün burada mahallemizin abisi ve hastanemizin başhekimi bizi ağırladı. Çok gururlu ve mutluyuz çünkü her şeyden önce sağlık olarak kendimizi güvende hissetmek bizim için çok önemli. Antrenman döneminde özellikle müsabakalara hazırlanırken, çünkü profesyonel anlamda sporculuk hayatımızda her zaman karşılaştığımız sakatlıklar oluyor. Böyle bir güven verdikleri için ben çok teşekkür ediyorum sizlere" diye konuştu.

Antrenör Nazım Yiğit de, Recep Demirhan'a teşekkür ederek, "O bizim abimiz. Bizim mahallemizde yıllardır beraberiz. Bizleri burada ağırladı, çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan'dan Buse Naz Çakıroğlu'na plaket
Başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan'dan Buse Naz Çakıroğlu'na plaket
Başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan'dan Buse Naz Çakıroğlu'na plaket
Başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan'dan Buse Naz Çakıroğlu'na plaket
Başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan'dan Buse Naz Çakıroğlu'na plaket

Buse Naz Çakıroğlu, Gümüş Madalya, Lütfü Kırdar, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan'dan Buse Naz Çakıroğlu'na plaket - Son Dakika Spor


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