Son Dakika Haberleri: Başhekim Seven'den "Kene" uyarısı
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Başhekim Seven'den "Kene" uyarısı

1 saat önce

Kavak Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Seven, kene ile Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) konusunda uyarıda bulundu.

Başhekim Seven'den
Kavak Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Seven, kene ile Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) konusunda uyarıda bulundu.
Seven, AA muhabirine, KKKA'nın ölümle sonuçlanabilen bir hastalık olduğunu, Kavak ilçesinin de kene ile bulaşan KKKA hastalığı yönünden riskli bölgede bulunduğunu söyledi.
Hastalığın genel olarak nisan-ekim aylarında görüldüğüne işaret eden Seven, "Hayvan otlatan, arazide çalışan veya piknik yapan kişiler kene ısırmalarına karşı tedbirli davranmalı. Açık alanda oturulacak yere açık renkli örtü serilmesi, riskli alanlara giderken açık renkli ve kapalı kıyafetler giyilmesi, pantolon paçalarının çorap içine sokulması veya çizme giymeye özen gösterilmesi gibi önlemler alınmalı. Riskli alanlardan döndükten sonra da kulak arkası, ense, saç dipleri de dahil olmak üzere vücutta ve giysilerde kene olup olmadığı kontrol edilmeli." dedi.
Vücuda tutunan keneye çıplak elle dokunulmaması gerektiğini vurgulayan Seven, "Kene, eldiven, bez ya da poşet ile çıkartılmalı, çıkartılamaması halinde ise en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Vücuda kenenin tutunmasından sonra 10 gün içinde halsizlik, iştahsızlık, ateş, vücut ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma ve ishalden herhangi birinin görülmesi halinde zaman geçirilmeden en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekir." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:35 Kaynak: AA
Kırım, Mustafa Seven, Devlet Hastanesi, Kavak, Güncel
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