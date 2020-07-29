Başhekim Sezikli'den Kurban Bayramı'nda önlemlere uyma uyarısı - Son Dakika

Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Başhekimi Selçuk Sezikli, Kurban Bayramı'nda sevinci hüzne çevirmemek için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tedbirlere uyulması uyarısında bulundu.

Sezikli, AA muhabirine, vatandaşların Kurban Bayramı sürecinde de Kovid-19 tedbirlerine tam anlamıyla uyması gerektiğini söyledi.

Salgının bulaşma ihtimalinin normalleşme dönemine geçişle birlikte gözardı edilmemesi gerektiğine dikkati çeken Sezikli, "Bayram namazına giderken maskemizi ağız ve burnumuzu tam kapatacak şekilde takarak evden çıkmalı, seccademizi yanımızda götürmeli, camilerimizde sosyal mesafeli saflar oluşturmalıyız. Kurban kesim alanlarına asgari sayıda kişi ile gidilmeli, kişiler arasında en az 1,5 metre fiziki mesafe korunmalı, maske takılmalı, el hijyenine dikkat edilmeli ve tokalaşmadan kaçınılmalıdır." dedi.

Sezikli, Türk toplumunda yer alan bayramlarda büyüklerin elini öpme ve ziyaret etme, kalabalık ortamlar oluşturma gibi geleneklerden kaçınılması gerektiğini kaydetti.