Başhekim Surel: "Bizim her zaman için Ankara'nın ihtiyaç duyduğu yatak sayısını karşılayacak bir yatak kapasitemiz var" - Son Dakika

Başhekim Surel: "Bizim her zaman için Ankara'nın ihtiyaç duyduğu yatak sayısını karşılayacak bir yatak kapasitemiz var"

09.04.2021 18:19

Başhekim Surel: "Bizim her zaman için Ankara'nın ihtiyaç duyduğu yatak sayısını karşılayacak bir yatak kapasitemiz var" Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, "Bizim her zaman için Ankara'nın ihtiyaç duyduğu yatak sayısını karşılayacak bir yatak kapasitemiz var.

Başhekim Surel: "Bizim her zaman için Ankara'nın ihtiyaç duyduğu yatak sayısını karşılayacak bir yatak kapasitemiz var"

ANKARA - Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, "Bizim her zaman için Ankara'nın ihtiyaç duyduğu yatak sayısını karşılayacak bir yatak kapasitemiz var. Şuanda da şükürler olsun hiçbir hastamız ayakta da değil, dışarıda da değil. Yatış ihtiyacı olan bütün hastalarımızı yatırabilecek derecede boşuz" dedi.

Covid-19 pandemisinin başından bu yana virüs ile mücadelenin merkezlerinden biri olan Ankara Şehir Hastanesi, aşı ve ilaç çalışmalarının insan deneylerinin gerçekleştirileceği Klinik Araştırma Merkezi'ne kavuştu. Merkezin tanıtımında konuşan Koordinatör Başhekim Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, yapının yerli ve milli aşı çalışmaları başta olmak üzere ulusal ve uluslararası birçok aşı ve ilaç çalışmasının insan deneylerine ev sahipliği yapacağını söyleyerek, "Burada ana amacımız öncelikle yerli ve milli aşı çalışmalarımızın insan çalışmalarını yürütmek. Daha sonraki süreçten hem ülkemizden ilaç sektörünün üreteceği orijinal moleküllerin burada insan testlerini yapmak hem de ismini hepinizin bildiği birçok uluslararası ilaç firmasının orijinal ilaç moleküllerinin, uluslararası kabul edilebilir şekilde testlerini yapmak üzere ruhsatlandırılmış bir alan burası. Yani Almanya'da üretilen bir orijinal ilacın da insan çalışmalarını yapacak derecede uluslararası düzeyde kabul edilmiş ve ruhsatlandırılmış bir alan. Şuan da Selçuk Üniversitesi'nde aşı çalışmasını belli bir aşamaya getirmiş Osman hocamızın ekibi ve kendisi ile görüşme halindeyiz. Şuan da çalışma protokolü hazırlanıp gönüllü havuzu toplanıyor. Daha sonra da nazal aşı da dahil olmak üzere birkaç tane daha insan çalışması aşamasına gelmiş aşı çalışmalarımızın süreçleri ile ilgileniyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yerli ve milli aşı çalışmalarımız için bize ulaşan gönüllülerimiz var"

Bu Klinik Araştırma Merkezi'nde insanlar üzerinde denenmesinde sağlık açısından bir sakınca görünmeyen çalışmaların uygulanacağını belirten Başhekim Surel, "Her çalışmada kadın-erkek, belli yaş aralıkları, kişi sayısı gibi kriterler değişebilir ama genel olarak Covid-19 aşıları için söylüyorum, 18-60 yaş aralığında, daha önce Covid geçirmemiş ve aşı olmamış, sağlıklı bireyler üzerinde bu incelemeler yapılacak. Tabi ki insanda uygulanması tamamen güvenli halde bulunan preparatların çalışmaları bunlar. Yani herhangi bir zarar vermesini beklemiyoruz. Mesela sadece Konya'daki çalışmada şunu yapıyoruz. İki haftada bir bu aşıyı uyguladığımızda nasıl bir karşılık alıyoruz, 4 haftada bir uyguladığımızda daha iyi bir karşılık alır mıyız acaba, bunları inceliyoruz burada. 2 haftada bir uyguladığımızda, baş ağrısı haftada 1 kere oluyor ise diğerinde hiç mi olmuyor acaba bunları inceliyoruz. Zaten bunlar insan sağlığına zararlı olmadığı belirlenmiş, nasıl uygularsak daha iyi netice alırız sürecini incelediğimiz bir çalışma konsepti bu. Tamamı ile güvenli ve yerli ve milli aşı çalışmalarımız için bize ulaşan gönüllülerimiz var. Biz onlardan bir gönüllü havuzu oluşturuyoruz. Ama bütün vatandaşlarımızdan da bu sürece destek vermelerini istiyoruz. Mesela ben Çin aşısı ile ilgili Faz-3 çalışması ülkemize geldiğinde bir sağlık çalışanı olarak aşıya ne kadar ihtiyacım olduğunu bildiğim için birçok arkadaşım ile birlikte gittik ve çalışmaya dahil olduk. Hızlıca da Faz-3 çalışmasını bitirip bu aşıya kavuştuk. Yine aynı şekilde tüm vatandaşlarımızın aynı sorumluluğu gösterip yerli ve milli aşı çalışmalarında da bize destek vermelerini bekliyoruz" diye konuştu.

Her faz çalışmasının yaklaşık 2 aylık bir süre, olduğunu, bu sürenin kısalıp uzayabileceğini de söyleyen Surel, ana amacımın protokolde uygun görülen en uygun ve en kısa sürede çalışmayı en yüksek standartlarda neticelendirmek olduğunu kaydetti.

"Bizim her zaman için Ankara'nın ihtiyaç duyduğu yatak sayısını karşılayacak bir yatak kapasitemiz var"

Son dönemlerde artış trendinin oldukça yükseldiği Covid-19 vakalarının Ankara Şehir Hastanesi'ne nasıl yansıdığının sorulması üzerine cevap veren Başhekim Surel, "Bizim hastanemizin 3 aşamalı bir pandemi eylem planı var. Yaklaşık 20 yataktan başlayıp, bin, bin 500, 2 bin yatağa kadar gidebilecek bir alanımız var. Bizim her zaman için Ankara'nın ihtiyaç duyduğu yatak sayısını karşılayacak bir yatak kapasitemiz var. Şuanda da şükürler olsun hiçbir hastamız ayakta da değil, dışarıda da değil. Yatış ihtiyacı olan bütün hastalarımızı yatırabilecek derecede boşuz. Ama şu var tabi ki, pandemi dolayısıyla uzun süre birçok elektif, opsiyonel müdahalesini, cerrahisini ertelemiş vatandaşlarımızın sayısı çok fazlaydı. Dolayısıyla onlardan çok fazla bir talep var şuanda Ramazan-ı Şerif ile beraber bu talebin de düşeceğini ve polikliniklerimizin daha da seyrek hale geleceğini tahmin ediyoruz. Şuan polikliniklerimizde bir sıkışıklık söz konusu değil, yeteri kadar da yerimiz var. Fazlasına ihtiyaç olması halinde ona da ayak uyduracak kapasitemiz var" şeklinde konuştu.

Başhekim Surel: Bizim her zaman için Ankara'nın ihtiyaç duyduğu yatak sayısını karşılayacak bir yatak kapasitemiz var
Başhekim Surel: Bizim her zaman için Ankara'nın ihtiyaç duyduğu yatak sayısını karşılayacak bir yatak kapasitemiz var
Başhekim Surel: Bizim her zaman için Ankara'nın ihtiyaç duyduğu yatak sayısını karşılayacak bir yatak kapasitemiz var
Başhekim Surel: Bizim her zaman için Ankara'nın ihtiyaç duyduğu yatak sayısını karşılayacak bir yatak kapasitemiz var

Şehir Hastanesi, Koronavirüs, Aziz Ahmet, Ankara, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Başhekim Surel: 'Bizim her zaman için Ankara'nın ihtiyaç duyduğu yatak sayısını karşılayacak bir yatak kapasitemiz var' - Son Dakika


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