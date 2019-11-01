Son Dakika Haberleri: Başhekim Teberik, hastaları hakları konusunda bilgilendirdi
Son Dakika Güncel Başhekim Teberik, hastaları hakları konusunda bilgilendirdi

Başhekim Teberik, hastaları hakları konusunda bilgilendirdi

6 saat önce

Afyonkarahisar Emirdağ Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Kutlu Teberik, 'Hasta Hakları Günü' dolayısıyla tedavi gören hastaları ziyaret ederek bilgiler verdi.

Başhekim Teberik, hastaları hakları konusunda bilgilendirdi, System.String[]

Afyonkarahisar Emirdağ Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Kutlu Teberik, 'Hasta Hakları Günü' dolayısıyla tedavi gören hastaları ziyaret ederek bilgiler verdi.


Hastanede yatmakta olan ve ayakta tedavi olan hastaların yanına giden Başhekim Kutlu Teberik, 'Hasta Hakları Günü' münasebetiyle bilgiler paylaştı. Sağlık durumlarını da yakından kontrol eden Teberik, hastaların faydalanabilecekleri haklar konusunda kendilerine bilgi verdi. Hasta haklarının önemine değinen Teberik, "Hastanemizde hastalarımızın haklarına önem veriyoruz. Bundan dolayı her gelen hastamınız haklarını bilmesi için çalışıyoruz. Hastalara hakettiği hizmeti sunabilmek amacıyla elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Hasta hakları; hasta ile sağlık çalışanları arasında bireysel ve toplumsal düzeyde ortaya çıkan sorunların çözümü, sağlık çalışanlarının hastaya ve hastanın sağlık çalışanlarına karşı görev ve sorumlulukları bilmesi gerektiği haklardır. Hasta hakkı, kişinin sağlıklı olma durumunu yitirdiğinde, yani hasta olması "özel" durumunda bireysel haklarının gözetildiği, yeterli ve kaliteli tıbbi bakım alarak yeniden sağlığını kazanmasına işaret eder. Ülkemizde de 1998 tarihli bir yönetmelik ile hasta hakları kavramı özel bir boyut kazanmıştır" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'li Abdullah Zeydan'ın tahliye kararı savcılığın itirazı üzerine durduruldu
Son Dakika: Yeni vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Kurum'a imar yanıtı: Sayın Bakanın bu açıklamasını talihsiz buluyorum Gri listede yer alan terörist Muhacir Duman etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 22:33:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başhekim Teberik, hastaları hakları konusunda bilgilendirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]