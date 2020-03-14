Başhekim Tekin: "Herkes bir geriye çekilmişken doktorlar ve sağlık çalışanları cephenin en önünde" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başhekim Tekin: 'Herkes bir geriye çekilmişken doktorlar ve sağlık çalışanları cephenin en önünde' - Son Dakika

Başhekim Tekin: "Herkes bir geriye çekilmişken doktorlar ve sağlık çalışanları cephenin en önünde"

6 saat önce

Özel Denizli Özel Tekden Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Tekin, sağlık konusunda son günlerde yaşanan gelişmelere bakıldığında herkesin geriye çekilmişken sağlık çalışanlarının cephenin en önünde durmasının takdire şayan bir durum olduğunu kaydetti.

Başhekim Tekin:

Özel Denizli Özel Tekden Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Tekin, sağlık konusunda son günlerde yaşanan gelişmelere bakıldığında herkesin geriye çekilmişken sağlık çalışanlarının cephenin en önünde durmasının takdire şayan bir durum olduğunu kaydetti.


14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Denizli Özel Tekden Hastanesinde kutlama yapıldı. Etkinliğe doktorlar ve hemşireler başta olmak üzere sağlık çalışanları katıldı. Etkinlikte Tekden Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Tekin, günün anlam ve önemini ilişkin bir konuşma yaptı. Konuşmasında sağlık çalışanlarının fedakarca görev yaptıklarını vurgulayan Dr. Tekin, "Hakikaten şöyle bir düşündüğümüzde, herkes bir geriye çekilmişken doktorların ve sağlık çalışanlarının cephenin en önünde hastalıkları, sıkıntıları göğüslemesi hakikaten takdire şayandır. Bundan ötürü sizin şahsınızda bütün sağlık çalışanlarını kutluyorum buradan, teşekkür ediyorum her birine. Bunun haricinde yine biz, özellikle Tekden Hastanesi olarak çok uyumlu bir çalışma grubu içerisindeyiz. Bir aile sıcaklığında çalıştığımızı hissediyorum. Sizler de mutlaka böyle hissediyorsunuzdur. Ben bu vesileyle birlikte olduğumuz için hepinize teşekkür ediyorum ve 14 Mart Tıp Bayramınızı kutluyorum" dedi. Konuşmalarının ardından Dr. Tekin, hastane doktorlarına hediyeler dağıtarak her bir doktorun tek tek tıp bayramını kutladı. Kutlamaların ardından hatıra fotoğrafı çekildi. - DENİZLİ

Tıp Bayramı, 14 Mart, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:47 Kaynak: İHA
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