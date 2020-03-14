Başhekim Tekin: "Herkes geriye çekilmişken doktorlar ve sağlık çalışanları cephenin en önünde" - Son Dakika
Son Dakika Yerel Başhekim Tekin: 'Herkes geriye çekilmişken doktorlar ve sağlık çalışanları cephenin en önünde' - Son Dakika

Başhekim Tekin: "Herkes geriye çekilmişken doktorlar ve sağlık çalışanları cephenin en önünde"

11 dakika önce

- Başhekim Tekin: "Herkes bir geriye çekilmişken doktorlar ve sağlık çalışanları cephenin en önünde" Özel Denizli Özel Tekden Hastanesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı etkinliği Özel Denizli Özel Tekden Hastanesi Başhekimi Op. Dr.

- Başhekim Tekin: "Herkes bir geriye çekilmişken doktorlar ve sağlık çalışanları cephenin en önünde"

Özel Denizli Özel Tekden Hastanesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı etkinliği

DENİZLİ - Özel Denizli Özel Tekden Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Tekin, sağlık konusunda son günlerde yaşanan gelişmelere bakıldığında herkesin geriye çekilmişken sağlık çalışanlarının cephenin en önünde durmasının takdire şayan bir durum olduğunu kaydetti.

14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Denizli Özel Tekden Hastanesinde kutlama yapıldı. Etkinliğe doktorlar ve hemşireler başta olmak üzere sağlık çalışanları katıldı. Etkinlikte Tekden Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Tekin, günün anlam ve önemini ilişkin bir konuşma yaptı. Konuşmasında sağlık çalışanlarının fedakarca görev yaptıklarını vurgulayan Dr. Tekin, "Hakikaten şöyle bir düşündüğümüzde, herkes bir geriye çekilmişken doktorların ve sağlık çalışanlarının cephenin en önünde hastalıkları, sıkıntıları göğüslemesi hakikaten takdire şayandır. Bundan ötürü sizin şahsınızda bütün sağlık çalışanlarını kutluyorum buradan, teşekkür ediyorum her birine. Bunun haricinde yine biz, özellikle Tekden Hastanesi olarak çok uyumlu bir çalışma grubu içerisindeyiz. Bir aile sıcaklığında çalıştığımızı hissediyorum. Sizler de mutlaka böyle hissediyorsunuzdur. Ben bu vesileyle birlikte olduğumuz için hepinize teşekkür ediyorum ve 14 Mart Tıp Bayramınızı kutluyorum" dedi. Konuşmalarının ardından Dr. Tekin, hastane doktorlarına hediyeler dağıtarak her bir doktorun tek tek tıp bayramını kutladı.

Başhekim Tekin: Herkes geriye çekilmişken doktorlar ve sağlık çalışanları cephenin en önünde

Tıp Bayramı, Denizli, 14 Mart, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Benzine 51 kuruş indirim geldi
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 13:52:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başhekim Tekin: "Herkes geriye çekilmişken doktorlar ve sağlık çalışanları cephenin en önünde" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]