Başhekim ve Müdür göreve iddialı başladılar - Son Dakika

Alucra Devlet Hastanesinde Uzm.Dr. Bahriye Çolakoğlu'dan boşalanBaşhekimliğe, İç Hastalık Uzmanı Dr. Eyüp Ertunç Kuruşcuoğlu, İlyas Aydoğan'dan boşalan Mali ve İdari İşler Müdürlüğüne deAytekin Turanatanarakgörevlerine başladı.

Alucra Devlet Hastanesi'nde2016 yılından beridir Uzman Doktor olarak görev yapan Dr. Eyüp Ertunç Kuruşcuoğlu, atanmasının ardından hemen göreve başlayarak, devraldığı sağlığın hizmet bayrağını en iyi yere taşlayacağını ifade etti.

İlçe Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 10 yıldır çeşitli görevlerde bulunan Aytekin Turan ise, Mali ve İdari İşler Müdürlüğünde de başarılı hizmetler verme gayreti içerisinde olacağını kaydetti.