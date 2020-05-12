Başhekim Zengin hemşireleri unutmadı - Son Dakika

Başhekim Zengin hemşireleri unutmadı
6 saat önce
Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği hemşireleri bu yıl da unutmadı.
Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği hemşireleri bu yıl da unutmadı.
Her yıl 12-18 Mayıs tarihleri arasında kutlanılan Hemşirelik Haftasını nedeniyle meslekte 20 yılını dolduran hemşirelere başhekimlik tarafından plaket takdim edildi. Meslekte 20 yılını dolduran Hemşire Elif İkizer ve Sema Kandemir'e plaketleri Başhekim Prof. Dr. Suat Zengin tarafından takdim edildi. Plaket takdimi sırasında konuşan Başhekim Prof. Dr. Suat Zengin, "Ülkemiz ve tüm dünya ülkelerini etkisi altına alan Covid-19 hastalığının tedavisi kapsamında büyük özveriyle çalışan hemşirelerimizin önemi herkes tarafından bir kez daha çok iyi anlaşıldı. Sağlık ordusunun en ön sırasında yer alan ve bu zorlu günlerde vermiş olduğu mücadeleyle takdir toplayan sevgili hemşirelerimizin hemşirelik haftasını canı gönülden kutlarım. Ülkemizde yaşadığımız bu zor günlerde insanların sağlığı için büyük emek veren tüm hemşirelere teşekkürlerimi iletiyorum" dedi. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 03:51 Kaynak: İHA
Son Dakika Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti Koronavirüs tedbirlerine uyan Hadise, Instagram hesabından peş peşe maskeli pozlarını paylaştı Berrak Tüzünataç, sevgilisi Berk Suyabatmaz'ın eski eşi Burcu Esmersoy'un fotoğrafını beğendi Acun Ilıcalı'nın 7 yaşındaki kızının yılanı vücudunda gezdirmesi görenleri şaşkına çevirdi Acun Ilıcalı, "Türkiye'ye dönüyor, karantinada kalacak" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı Bir süredir rahatsız olan Ferdi Tayfur'a oğlunun böbreği nakledildi Reklam karşılığında babasının mezar taşını yaptırdığı söylenen fenomen Murat Övüç, kendisini savundu Ünlüler, koronavirüsten en çok etkilenen New York için bir saatte 115 milyon dolar topladı Mesleği için canını tehlikeye attı! Ünlü oyuncu canlı canlı gömüldü Survivor'da yarışan Sercan Yıldırım en çok görüntülenen 17. futbolcu oldu Sağlık çalışanlarının Reynmen'in şarkısını koronavirüse uyarlayarak çektiği klip alkış topladı Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı