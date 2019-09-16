Son Dakika Haberleri: Başhekimden kanser hastalarına gül
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Başhekimden kanser hastalarına gül

19 dakika önce

Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Ruşen Keskin, hastanede tedavi gören kanser hastalarına moral vermek amacıyla gül dağıttı.

Başhekimden kanser hastalarına gül, System.String[]

Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Ruşen Keskin, hastanede tedavi gören kanser hastalarına moral vermek amacıyla gül dağıttı.

Keskin, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanede 2 bin 605 kanser hastasının muayene edildiğini ve bin hastanın da tedavi edildiğini belirtti.

Hastanede kemoterapi ünitesinin bulunduğunu aktaran Keskin, "Onkoloji çalışmalarımız kapsamında poliklinik hizmetlerimizin yanı sıra alanında uzman hekimlerimizden oluşan onkoloji konseyimiz, cerrahi onkoloji ve medikal onkoloji tedavilerinin yürütüldüğü kemoterapi ünitemiz hastalarımıza hizmet vermektedir." diye konuştu.

Şehir Hastanesi, Isparta, Keskin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 07:18 Kaynak: AA
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