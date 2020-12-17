Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırdığı iddia edilen başhekim görevden alındı - Son Dakika

Kumluca Devlet Hastanesi'nde görev yerini terk ettikleri gerekçesiyle 2 hemşireye 500 kez, "Ben salağım, servisimden başka servise gittim" yazdırdığı iddia edilen Başhekim Uzm. Dr. Ayşegül Alkan görevden alındı. İl Sağlık Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, " Antalya'da Kumluca Devlet Hastanesi'nde gerçekleşen ve tüm basında yer alan haber üzerine yapılan inceleme ve soruşturma sonucu Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ayşegül Alkan başhekimlik görevinden alınarak asli görevine iade edilmiştir" denildi.Alparslan ÇINAR/ANTALYA,