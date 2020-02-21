BAŞHEKİMLİK'TEN BULUNAN BEBEK İÇİN AÇIKLAMA - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAŞHEKİMLİK'TEN BULUNAN BEBEK İÇİN AÇIKLAMA - Son Dakika

BAŞHEKİMLİK'TEN BULUNAN BEBEK İÇİN AÇIKLAMA

7 saat önce

Zeki GÜNAL / İSTANBUL DHAOkmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, Şişli Kuştepe'de temizlik görevlileri tarafından dün yolda bulunan bebek için açıklama yaptı.

BAŞHEKİMLİK'TEN BULUNAN BEBEK İÇİN AÇIKLAMA, System.String[]

Zeki GÜNAL/ İSTANBUL DHA

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, Şişli Kuştepe'de temizlik görevlileri tarafından dün yolda bulunan bebek için açıklama yaptı.

Başhekimlik tarafından yapılan açıklama şöyle:

"20.02.2020 tarihinde Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne kimliği bilinmeyen kız bebek getirilmiş olup; bebek yaklaşık 36-37 haftalık doğum, 2.100 gr ağırlığında ve 44,5 cm boyundadır. Genel durumu iyi olup yenidoğan yoğun bakımda takip ve tedavisi sürmektedir. Bebeğin devlet korumasına alınması için Sosyal Hizmetler birimi tarafından gerekli iş ve işlemleri sürdürülmektedir."

Görüntü Dökümü:

-----------

Güvenlik kamerası görüntüleri


Okmeydanı, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 06:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TSYD'den program açıklaması: Üzerimize düşeni yaptık, karar artık kulüplerin
Şişli'de bebeğin çöp konteynerine bırakılma anı kamerada! Bakanlık'tan Atakan Kayalar'la ilgili açıklama geldi: Pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti sağlanmaya başlandı Macron ve Merkel, Rusya ve Esed rejiminden İdlib'de ateşkes istedi

Son Dakika Haberleri
00:12 Arda Kural, yıllar sonra setlere döndü! Tutunamayanlar dizisinin kadrosuna katıldı
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 02:07:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BAŞHEKİMLİK'TEN BULUNAN BEBEK İÇİN AÇIKLAMA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]