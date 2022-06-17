Başhekimlik'ten cinsiyet değiştirme ameliyatı iddialarına ilişkin açıklama - Son Dakika
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Başhekimlik'ten cinsiyet değiştirme ameliyatı iddialarına ilişkin açıklama

17.06.2022 21:33
Başhekimlik'ten cinsiyet değiştirme ameliyatı iddialarına ilişkin açıklama

ZEYNEP Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, cinsiyet değiştirme ameliyatlarına ilişkin iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

ZEYNEP Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, cinsiyet değiştirme ameliyatlarına ilişkin iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Başhekimlik açıklamasında, "Basında bir öğretim üyesine atfedilerek verilen 'Zeynep Kamil'de de 2 bin 700 erkek kız olmak için bekliyor' tarzı iddialar tamamen asılsızdır. Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bir dal hastanesi olup, bu tür ameliyatlar hastanemizde yapılmamaktadır.  Dile getirilen iddiaların somut gerçekle ve yasal durumla bağdaşır bir yönü bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.


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Kaynak: DHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Zeynep Kamil, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başhekimlik'ten cinsiyet değiştirme ameliyatı iddialarına ilişkin açıklama - Son Dakika

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