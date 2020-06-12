Başhekimlikten 12 sağlık çalışanı hakkında soruşturma - Son Dakika

Başhekimlikten 12 sağlık çalışanı hakkında soruşturma

BURDUR Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz tarafından, hediye edilen kahve makinesini alan sağlık çalışanları hakkında görev sırasında hediye kabul edildiği ve bu sırada fiziki mesafe kurallarına uyulmadığı gerekçeleriyle soruşturma başlatıldı.

Başhekimlikten 12 sağlık çalışanı hakkında soruşturma, System.String[]

BURDUR Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz tarafından, hediye edilen kahve makinesini alan sağlık çalışanları hakkında görev sırasında hediye kabul edildiği ve bu sırada fiziki mesafe kurallarına uyulmadığı gerekçeleriyle soruşturma başlatıldı.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, önceki gün Burdur Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, görev yaptıkları servislerde kullanılması için yaklaşık 15 servise birer adet olmak üzere kahve makinesi hediye etti. Sonrasında ise Burdur Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında, ziyaret ve kahve makinesinin hediye edildiği anlara ilişkin Başkan Ercengiz ve sağlık çalışanlarının fotoğrafları paylaşıldı. Bir süre sonra Burdur Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlar kaldırıldı.

BAŞHEKİMLİKTEN SORUŞTURMA

Burdur Devlet Hastanesi Başhekimliği ise 11 Haziran Perşembe günü gerçekleşen ziyaretle ilgili, aralarında hemşire ve ebelerin de olduğu yaklaşık 12 sağlık çalışanı hakkında soruşturma başlattı. Sağlık çalışanlarına Başhekim Nedim Ongun imzalı gönderilen yazıda, 11 Haziran 2020 tarihinde bazı sosyal medya hesapları ve yerel basında yer alan ve hastane içerisinde çekildiği anlaşılan fotoğraflarda, görev sırasında hediye kabul edildiği izlenimi veren görüntüler olduğu kaydedildi. Ayrıca Sağlık Bakanlığı Covid-19 pandemisi çalışma rehberleri ve hastane enfeksiyon kontrol önlemleri kapsamında uyulması gereken maske takılması, fiziki mesafenin korunması gibi kurallara uyulmadığının tespit edildiği belirtilerek, yazılı olarak 7 gün içinde başhekimliğe bilgi verilmesi istendi.

'RİSKİ KENDİ ÜZERİMİZE ALARAK GİRDİK'

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 6 yıldır belediye başkanı olduğunu ve rutin olarak kamu kurumlarını ziyaret ettiğini belirterek, "Ziyaretlerimiz esnasında ağzımızdan maskemizi, elimizden eldivenimizi hiç çıkartmadık. Sosyal mesafeyle ilgili mümkün mertebe elimizden geldiği kadar özen gösterdik. Sonuçta hastane bu, viral salgın açısından en riskli olabilecek yer. Bu riski kendi üzerimize alarak girdik. 25 yıllık eczacı olarak neredeyse bu salgının ne olduğunu çok iyi bilen birisiyim, farkındayım ve kimseyi sıkıntıya sokacak bir farklı anlayışla girmedik" diye konuştu.


Burdur Devlet Hastanesi, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 06:20 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Başhekimlikten 12 sağlık çalışanı hakkında soruşturma - Son Dakika

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