Başı açık kimliğiyle misafirhaneye giden kadın polisi alarma geçirdi - Son Dakika

Başı açık kimliğiyle misafirhaneye giden kadın polisi alarma geçirdi

Başı açık kimliğiyle misafirhaneye giden kadın polisi alarma geçirdi
Son Güncelleme: 03.10.2023 18:38

Erzurum'da bir misafirhaneye başı açık kimliğiyle giden kadın, görevli tarafından kabul edilmeyince öfkelenerek ayrıldı. Polis tarafından yakalanan kadın, kimliğini sadece kadın polislere göstermek istedi. Kadın polisler tarafından yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk çıkmadı ve serbest bırakıldı.

ERZURUM'da gittiği misafirhanedeki görevliye açık saçlı kimliğinin üzerine, saçı kapalı fotoğrafını yapıştırdığı kimliğini gösteren D. A.(30), polisi alarma geçirdi. Görevlinin kimliği kabul edemeyeceğini söylemesi üzerine öfkelenerek misafirhaneden ayrılan genç kadını, ihbar üzerine polis kısa sürede yakaladı. "Mahrem" diye kimliğini polislere göstermek istemeyen D.A.'nın talebi üzerine bölgeye kadın polisler getirildi. Kadın görevliler, D.A.'nın poşetlerini inceleyip eşyaları ile birlikte ekip otosuna bindirerek polis merkezine götürdü.

Yakutiye ilçesindeki Gar Müdürlüğü'ne ait misafirhaneye giden D.A., görevliye başı açık fotoğrafının üzerine başı kapalı bir fotoğrafı yapıştırılmış kimliğini gösterdi. Görevlinin bu kimliği kabul edemeyeceğini söylemesi üzerine yüzünde maske ve başında siyah bir örtü bulunan kadın öfkelenerek misafirhaneden ayrıldı. Durumundan şüphelenen görevli 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbarı kısa sürede değerlendiren terör ve asayiş ekipleri bölgeyi kısa sürede ablukaya aldı. Verilen eşkal üzerine polis şüphelendikleri özellikle kara çarşaflı kadınların kimliklerini kontrol etti. Aramalar sürerken polis telsizinden kadının Barış Pınarı Köprüsü üzerinde görüldüğü anonsu geldi. Tüm ekipler kısa sürede bölgeye giderek kadının etrafını sardı ve dikkatli bir şekilde yanına yaklaştı. Kadın kendisine kimlik soran polislerden kendi kimliklerini göstermesini istedi. Bunun üzerine polisler kimliklerini gösterdi ancak kadın, "Bu kez bayan polis baksın. Dini olarak böyle bir şey benim hakkım bana saygı göstermek zorundasınız. Dini kurallara uymak zorundasınız. Dinimi yaşamak benim hakkım benim kimliğimi hanım polis görsün. Üzerinde saçı açık olan fotoğrafımı görmenizi istemiyorum. Eliniz çarptı, bana dokunmayın lütfen. Hassasiyet gösterin. Göreviniz olabilir ama bu şekilde bana yardımcı olmanız lazım" diye konuştu.

Yaşanan bu tartışmaların ardından olay yerine gelen iki kadın polis memuru A.D.'nin kimliğini kontrol ettikten sonra, yanındaki poşetlerini de alarak detaylı inceleme için Gürcükapı Polis Merkezi'ne götürdü. Genç kadının yapılan GBT sorgulamasında herhangi olumsuzluk çıkmadı. D.A. resmi evrakta sahtecilikten işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3. Sayfa Başı açık kimliğiyle misafirhaneye giden kadın polisi alarma geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başı açık kimliğiyle misafirhaneye giden kadın polisi alarma geçirdi - Son Dakika
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